Horário do jogo do Nadal hoje no US Open e onde assistir (01/09)

Horário do jogo do Nadal hoje no US Open e onde assistir (01/09)

Pela segunda rodada do simples masculino, Rafael Nadal enfrenta o italiano Fabio Fognini nesta quinta-feira, 1º de setembro, no US Open, torneio de tênis. O horário do jogo do Nadal hoje está marcado para às 21h15 (horário de Brasília), realizado nos Estados Unidos. Confira todas as informações do confronto do espanhol a seguir no texto.

Horário do jogo do Nadal hoje no US Open ao vivo

O jogo do Nadal hoje vai começar às 21h15 (horário de Brasília), com transmissão no ESPN 2 e SporTV 3 em todos os estados do país.

O embate entre Nadal e Fognini no US Open nesta quinta-feira, 1º de setembro, só vai passar entre os canais das operadores de TV por assinatura. Por isso, o torcedor deve obter a emissora na programação se quiser assistir ao vivo a partida.

Para aquele torcedor que quer acompanhar o US Open e não tem a TV paga, a opção é o serviço de streaming do GloboPlay e Star +, disponíveis através de aplicativo para assinantes. O aplicativo da Rede Globo só pode ser adquirido através do site www.globoplay.globo.com por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Já o Star +, plataforma da Disney, pode ser assinado através do site www.starplus.com por pacotes que variam entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Horário do jogo do Nadal hoje: 21h15 (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN 2, SporTV 3, Star + e GloboPlay

Onde vai ser US Open: Nova York, nos Estados Unidos

Chaveamento de Rafael Nadal no US Open 2022

A entidade organizadora do US Open determinou o chaveamento em cada categoria logo no início da competição, através de sorteio com os cabeças de chave, ou seja, os primeiros colocado no ranking do tênis mundial. Isso significa que todos os tenistas já sabem qual caminho terão de percorrer para alcançar a grande final do Grand Slam.

Rafael Nadal venceu o australiano Rinky Hijikata na primeira rodada e, agora, tem pela frente o italiano Fabio Fognini pela segunda rodada.

Se passar de fase, o espanhol terá de enfrentar Miomir Kecmanović ou Richard Gasquet na terceira rodada.

Confira a seguir o chaveamento do US Open com Rafael Nadal.

SEGUNDA RODADA:

Rafael Nadal x Fabio Fognini – 21h15

TERCEIRA RODADA:

Rafael Nadal x Miomir Kecmanović ou Richard Gasquet

OITAVAS DE FINAL:

Rafael Nadal x Jason Kubler, Frances Tiafoe, Diego Schwartzman ou Alexei Popyrin

Como funciona o US Open?

Seguindo o calendário na temporada do tênis, o US Open é o quarto e último durante o ano. Realizado sempre em agosto e setembro, nos Estados Unidos, é um dos mais desejados no circuito.

A primeira etapa é a qualificatória, utilizada para definir quais atletas garantem a chance de jogar na competição. Depois, o sorteio com os cabeças de chave, seguindo a ordem de cada tenista masculino e feminino segundo o ranking mundial do momento, é realizado para definir o chaveamento do US Open na temporada.

A competição tem a disputa do simples masculino e feminino, duplas masculinas, femininas e mistas e por fim as categorias juniores, cadeirantes e seniores. Na primeira fase, três rodadas são realizadas até a definição dos classificados. Daí começa o mata-mata com as oitavas de final, quartas, semifinais, e a tão esperada final em cada modalidade.

Leia também: Venus e Serena Williams fortuna: quem é mais rica?