Horário do jogo Nadal x Djokovic e onde assistir Roland Garros (31/05)

Nesta terça-feira, 31 de maio, dois dos maiores tenistas do mundo se reencontram em quadra nas quartas de final de Roland Garros, na França. Rafael Nadal enfrenta Novak Djokovic em confronto que promete ser épico no segundo Grand Slam da temporada. Para saber onde assistir e o horário do jogo de Nadal e Djokovic, confira a seguir o texto.

Este é o duelo de número 59. Quem vencer vai jogar contra Alexander Zverev ou Carlos Alcaraz na semifinal.

Qual o horário do jogo Nadal x Djokovic?

O horário do jogo entre Nadal e Djokovic vai ser às 15h45, pelo horário de Brasília, diretamente de Paris, na França, nesta terça-feira, 31 de maio de 2022.

Para assistir, você deve sintonizar nos canais SporTV 3 e ESPN.

Disponível em TV por assinatura, o canal do SporTV 3 exibe o confronto somente para os assinantes de todos os estados do Brasil. A narração fica por conta de Eusébio Resende, com comentários de Joana Cortez e reportagem de Marcelo Courrege.

Outra opção é o canal da ESPN, disponível também nas operadoras de TV paga. Fernando Nardini é quem toma conta do microfone para narrar, enquanto Fernando Meligeni comenta os lances. Para acompanhar online, você pode acessar a plataforma do Star +.

SPORTV 3 – OI: 37 / SKY: 37 e 437/ CLARO: 37 e 537 / VIVO: 37, 337, 817 e 537

ESPN – OI: 111 / SKY: 197 e 597 / CLARO: 71 e 571 / VIVO: 571, 871, 461, 45 e 344

+Chaveamento Roland Garros 2022: caminho de Djokovic, Nadal e Alcaraz

Quem tem mais títulos Nadal ou Djokovic?

Rafael Nadal tem mais títulos do Grand Slam do que Djokovic. Com 13 taças, o espanhol é o maior vencedor da competição francesa contra 12 do sérvio.

Isso significa que, se Djokovic vencer o clássico desta terça, estará mais perto de chegar ao seu objetivo, que é o de se igualar ao rival no número de títulos de Grand Slam.

No número total de títulos, Nadal tem 21 títulos, enquanto Djokovic possui 20.

Quem tem mais vitórias entre Nadal e Djokovic?

O sérvio Djokovic venceu mais vezes o clássico do tênis contra Rafael Nadal em todas as superfícies. Ao todo, são 30 vitórias contra 28 para o espanhol.

No saibro, entretanto, Nadal lidera com 19 vitórias diante de 8 triunfos para o sérvio. Pelo torneio de Roland Garros, eles se enfrentaram por 9 vezes, sendo 7 triunfos para Nadal e 2 para o sérvio.

Na semifinal da temporada passada, Djokovic venceu Rafael Nadal e tornou-se o único jogador a derrotar o tenista mais de uma vez no Slam de Paris.

A primeira vez que Djokovic e Nadal se enfrentaram aconteceu em 2006, na edição do Roland Garros. Desde então, os dois se tornaram rivais mesmo 16 anos depois.