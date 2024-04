Quem ganhar vai para a final no dia 28 de abril

Horário e transmissão do jogo Sesi Bauru x Joinville de vôlei masculino na semifinal

O Bauru recebe o Joinville nesta segunda-feira, 22 de abril, pela semifinal da Superliga de vôlei masculino. O embate vai ser no Arena Paulo Skaf, com início às 18h30 (de Brasília).

Transmissão Sesi Bauru x Joinville vôlei masculino

A partida entre Sesi Bauru x Joinville no vôlei masculino hoje será transmitida no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, às 18h30, horário de Brasília, para todo o país. Não dá para assistir o jogo em nenhuma emissora da televisão aberta nesta sexta-feira.

Quem é assinante Globoplay e tem o pacote com canais ao vivo pode ver a retransmissão do Sportv no serviço de streaming pelo computador, celular, tablet ou smartv.

O jogo é válido pela semifinal da Superliga 2024, então quem ganhar vai para a final contra o Campinas no dia 28 de abril.

Quem é o atual campeão da Superliga?

Em 2023, o Sada Cruzeiro conquistou o 8º título da Superliga de vôlei masculino ao vencer o Minas Tênis Clube. Em 30 de abril, em São José dos Campos, o azul celeste venceu o adversário por 3 sets a 0, isolado na lista de maiores campeões.

Na fase classificatória, o Sada garantiu a liderança ao vencer 19 das 22 partidas, com três derrotas, para somar 58 pontos na primeira posição da tabela. Nas quartas de final derrotou o Blumenau ao vencer duas partidas, enquanto na semifinal deixou o Farma Conde São José para trás novamente com dois triunfos.

Na final, o Sada Cruzeiro mostrou porque é o time do momento no cenário brasileiro e derrotou o Minas com boa atuação dos atletas cruzeirenses.

