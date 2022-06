Horário do Moto GP hoje ao vivo: onde assistir GP da Catalunha 2022

Neste domingo, 5 de junho, os pilotos disputam a nona etapa da temporada no Moto GP, o Grande Prêmio da Catalunha, no Circuito da Catalunha, na Espanha. Aleix Espargaro, da Aprilia, conquistou a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar. Se você quer saber o horário do Moto GP hoje ao vivo e onde assistir, fique de olho no texto a seguir e confira todos os detalhes.

Horário do Moto GP hoje ao vivo no GP da Catalunha

O horário do Moto GP hoje ao vivo vai começar às 09h, nove horas da manhã, pelo horário de Brasília.

Para curtir as emoções da corrida, o torcedor deve sintonizar no canal da ESPN 4, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do país.

Outra opção, se você não possui operadoras de TV paga, é o Star +, serviço de streaming da Disney, com diferentes valores através do site (www.starplus.com). A plataforma disponibiliza as imagens em seu aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do Moto GP hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Circuito da Catalunha, na Espanha

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Conheça o Circuito da Catalunha no Moto GP

Localizado em Barcelona, na Espanha, o circuito que recebe a nona etapa da temporada 2022 no Moto GP hoje surgiu em 1991, tornando-se parte do calendário oficial da categoria de automobilismo.

A capacidade para o circuito é de 104.000 espectadores, além de ser conhecido como o vencedor do prêmio IRTA ‘Best Grand Prix’ em 2001, como uma das pistas mais bem desenhadas e favoritas pelos pilotos da competição.

Este ano, serão um total de 24 voltas no circuito, enquanto o recorde é de Johann Zarco, com 1’39.939.

Grid de largada MotoGP da Catalunha em 2022

O piloto da Aprilia, Aleix Espargaro, fez o melhor tempo no treino classificatório do GP de Catalunha e conquistou a pole position para largar em primeiro lugar neste domingo.

Aleix marcou 1m38s742 no cronômetro e garantiu-se em primeiro. Francesco Bagnaia garantiu-se logo atrás na segunda posição, um dos favoritos na temporada do Moto GP. Fechando o pódio está Fabio Quartararo, da Yamaha.

Na 12ª posição ficou o japonês Takaaki Nakagami, sem tempo garantido assim como seus rivais fizeram na pista. É importante ressaltar que não há brasileiros na elite da competição.

Confira a seguir o grid de largada completo no GP da Catalunha 2022.

Quem é o maior vencedor do GP de Mônaco na Fórmula 1?