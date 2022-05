O Grande Prêmio de Mônaco é um dos mais luxuosos e populares do calendário da Fórmula 1. Realizado nas ruas de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, o espaço recebe as corridas de automobilismo desde 1950, formando grandes histórias e momentos do esporte até hoje. A seguir, separamos as principais curiosidades do mais badalado Grand Prix, como quem é o maior vencedor do GP de Mônaco na Fórmula 1.

Quem é o maior vencedor do GP de Mônaco?

O brasileiro Ayrton Senna é o maior vencedor do Grande Prêmio de Mônaco na Fórmula 1 com 6 vitórias conquistadas.

Senna venceu a prova nos anos de 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. Em sua primeira vitória, o brasileiro era piloto da Lotus Honda. No ano seguinte, dirigia pela McLaren, onde até 1994, o ano de seu acidente.

No segundo lugar estão Graham Hill e Michael Schumacher com 5 vitórias cada um. Depois, Alain Prost, um dos principais rivais de Senna, conquistou 4 vitórias.

Para saber quem é o maior vencedor do GP de Mônaco e a lista completa, confira a seguir.

Ayrton Senna – 6 vitórias (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)

Graham Hill – 5 vitórias (1963, 1964, 1965, 1968, 1969)

Michael Schumacher – 5 vitórias (1994, 1995, 1999, 2001)

Alain Prost – 4 vitórias (1984, 1985, 1986, 1988)

Lewis Hamilton – 3 vitórias (2008, 2016, 2019)

Jackie Stewart – 3 vitórias (1966, 1971, 1973)

Stirling Moss – 3 vitórias (1956, 1960, 1961)

Nico Rosberg – 3 vitórias (2013, 2014, 2015)

Juan Manuel Fangio – 2 vitórias (1950, 1957)

Maurice Trintignant – 2 vitórias (1955, 1958)

Jody Scheckter – 2 vitórias (1977, 1979)

David Coulthard – 2 vitórias (2000, 2002)

Olivier Panis – 2 vitórias (1996, 1997)

Mark Webber – 2 vitórias (2010, 2012)

Sebastian Vettel – 2 vitórias (2011, 2017)

Fernando Alonso – 2 vitórias (2006, 2007)

Niki Lauda – 2 vitórias (1975, 1976)

Max Verstappen – 1 título (2021)

Jack Brabham – 1 título (1959)

Bruce McLaren – 1 título (1962)

Denny Hulme – 1 título (1967)

Jochen Rindt – 1 título (1970)

Jean-Pierre Beltoise – 1 título (1972)

Ronnie Peterson – 1 título (1974)

Patrick Depailler – 1 título (1978)

Carlos Reutemann – 1 título (1980)

Gilles Villeneuve – 1 título (1981)

Riccardo Patrese – 1 título (1982)

Keke Rosberg – 1 título (1983)

Mika Hakkinen – 1 título (1998)

Juan Pablo Montoya – 1 título (2003)

Jarno Trulli – 1 título (2004)

Kimi Räikkönen – 1 título (2005)

Jenson Button – 1 título (2009)

Daniel Ricciardo – 1 título (2018)

História do GP de Mônaco

Antes mesmo de integrar o calendário oficial da Fórmula 1, as ruas de Mônaco recebiam corridas e agitavam o público do pequeno Principado francês e monegasco.

Em 1929, os motores repercutiram no circuito após o fabricante de cigarros Antony Noghes organizar uma corrida com os amigos do Automobile Club de Monaco. Este foi, segundo o site oficial da Fórmula 1, o primeiro registro da história de uma corrida no local.

Noghes tentou transformar o seu hobby em torneio nacional de automobilismo. Entretanto, mesmo com a organização e o espaço determinado, as autoridades decidiram que aquele não era o momento.

Com a ajuda do príncipe Louis II, o presidente da ACM conseguiu realizar melhorias nas ruas e transforma-las em um verdadeiro circuito em Monte Carlo, tornando-se hoje a casa da Fórmula 1.

Somente em 1950 o Principado integrou o calendário da Fórmula 1 mas desde 1929 o local recebe corridas e disputas de automobilismo. Somente nos anos de 1951, 1952, 1953 e 1954 é que a prova não aconteceu, retornando em 1955.

Quem venceu pela primeira vez o GP de Mônaco?

Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo, foi quem ganhou o primeiro Grande Prêmio de Mônaco.

No ano de 1950, a Fórmula 1 estreou a sua primeira temporada, pronta para fazer história no esporte sob rodas. Depois de uma etapa agitada no Reino Unido, as ruas de Monte Carlo receberam a segunda prova do calendário em 21 de maio daquele mesmo ano.

O circuito exigiu dos pilotos 100 voltas. Juan saiu na frente e conquistou a vantagem perante os adversários. O piloto da Alfa Romeo cruzou a linha de chegada.

Fangio conquistou 5 títulos do Mundial, além de 24 vitórias, 29 poles e 35 pódios, tornando-se o segundo maior vencedor da Fórmula 1, através de Michael Schumacher e Lewis Hamilton.