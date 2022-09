Horário do Moto GP hoje e onde assistir GP de Aragão 2022 ao vivo

Preparado para grandes emoções no Moto GP hoje? O Grande Prêmio de Aragão reúne os pilotos neste domingo, 18 de setembro, para a prova no Ciudad del Motor de Aragón, na cidade espanhola de Alcañiz. O horário do Moto GP hoje vai ser às 09h (Horário de Brasília), com Francesco Bagnaia como pole position.

Pela décima quarta prova na temporada, o Circuito Ciudad del Motor de Aragón, localizado na cidade espanhola de Alcañiz recebe o Grande Prêmio de Aragão neste domingo do Moto GP.

O circuito recebeu pela primeira vez a prova de automobilismo em 2010, tornando-se o sexto local para corridas do GP da Espanha, além de Jerez, Catalunha, Jarama, Montjuich e Valência.

O espaço foi inaugurado em 2009 sob o intuito de receber provas do esporte, sob o projeto do arquiteto alemão Hermann Tilke foi contratado para projetar a instalação. O MotorLand, como também é conhecido, possui 5.077 km e 17 curvas.

Confira onde assistir e todas as informações da corrida no texto a seguir.

Moto GP hoje ao vivo

O horário do Moto GP hoje vai ser às 09h, nove da manhã, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito Ciudad del Motor de Aragón, na cidade de Alcañiz, na Espanha.

O torcedor pode acompanhar todas as emoções da décima quarta prova da temporada no canal ESPN 4, disponível em todo o território nacional em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar a emissora em seu televisor para curtir.

Online, o serviço de streaming Star + retransmite as imagens da corrida na plataforma pelo celular, tablet, computador e smart TV. Assinantes tem acesso completo na programação, enquanto torcedores que querem tornar-se membro devem acessar www.starplus.com.

O italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, conquistou a pole position no Grande Prêmio de Aragão, após marcar o melhor tempo no treino classificatório ontem. O seu tempo foi de 1:46:069.

Para fechar as primeiras linhas estão Miler e Bastianini da Ducati, em segundo e terceiro lugar respectivamente. O destaque fica para o francês Quartararo, que terminou em 6ª posição sob o tempo de 1:46:802.

Nenhum piloto brasileiro disputa a competição.

1 Francesco Bagnaia (Ducati)

2 Jack Miller (Ducati)

3 Enea Bastianini (Ducati)

4 Aleix Espargaro (Aprilia)

5 Johann Zarco (Ducati)

6 Fabio Quartararo (Yamaha)

7 Marco Bezzecchi (Ducati)

8 Jorge Martín (Ducati)

9 Álex Rins (Suzuki)

10 Brad Binder (KTM)

11 Miguel Oliveira (KTM)

12 Takaaki Nakagami (Honda)

13 Marc Márquez (Honda)

14 Luca Marini (Ducati)

15 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

16 Maverick Viñales (Aprilia)

17 Álex Márquez (Honda)

18 Pol Espargaró (Honda)

19 Cal Crutchlow (Yamaha)

20 Franco Morbidelli (Yamaha)

21 Raúl Fernández (KTM)

22 Remy Gardner (KTM)

23 Darryn Binder (Yamaha)

