Confira as principais datas das finais. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo CBF / Cesar Greco Palmeiras

Decisões serão realizadas em outubro de 2022 com títulos na disputa

Datas das finais da Copa do Brasil e Libertadores na temporada 2022

As datas das finais da Copa do Brasil e Libertadores já foram definidas e o torcedor já pode ir se preparando para conhecer os novos campeões. De um lado, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians na Copa do Brasil, enquanto do outro terá o Athletico Paranaense, de Felipão, como o seu adversário.

Copa do Brasil e Libertadores apresentam em outubro as suas finais em confrontos acirrados dentro de campo. O Flamengo, entretanto, vai participar das duas, enquanto busca o quarto e o terceiro título respectivamente.

Confira a seguir as datas das finais da Copa do Brasil e Libertadores em 2022 e todas as principais informações.

Final da Copa do Brasil

A final da temporada de Copa do Brasil 2022 se aproxima e com ela grandes embates por título nas principais competições do cenário do futebol. O Clássico das Torcidas, nome dado ao encontro de Flamengo e Corinthians dentro de campo, será jogado em partidas de ida e volta.

Jogo de ida na quarta-feira, 12 de outubro às 21h30 (horário de Brasília)

Jogo de volta na quarta-feira, 19 de outubro às 21h30 (horário de Brasília)

O Flamengo estreou na terceira fase diante do Altos, mas passou com extrema facilidade. Depois venceu o Atlético Mineiro de virada, o Athletico e por fim o São Paulo na semifinal. O grupo carioca vai buscar o quarto título na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Corinthians também deu o pontapé inicial na terceira fase. Contra a Portuguesa, do Rio de Janeiro, empatou e depois venceu. Nas oitavas de final ganhou do Santos, daí o Atlético Goianiense nas quartas e por fim o Fluminense de Fernando Diniz na semifinal.

Leia também: Quando é o sorteio da Copa do Brasil? sorteio mando de campo da final

Final da Libertadores 2022

Depois de 17 anos, o Athletico Paranaense está de volta à final da Libertadores! O Flamengo, por outro lado, disputará a segunda final seguida. No ano passado, perdeu para o Palmeiras nos acréscimos.

Quando: dia 29 de outubro, sábado

Horário: a definir

Local: Estádio Monumental de Guayaquill, no Equador

O Flamengo busca o terceiro título, enquanto o Furacão quer o troféu inédito. Os dois são favoritos, já que desempenharam papéis fundamentais na trajetória até a decisão.

Pela fase de grupos, o Flamengo garantiu-se na liderança com 16 pontos, conquistados em cinco vitórias e um empate. Foram 15 gols marcados e apenas 6 sofridos. Nas oitavas de final passou facilmente pelo Tolima, com a maior goleada já registrada na história do clube, depois o Corinthians nas quartas e por fim o Vélez.

Do outro lado, o Athletico conquistou a classificação ao terminar em segundo lugar no grupo B, em três vitórias, um empate e duas derrotas, em desvantagem no saldo de gols para o Libertad. Nas oitavas de final, o sorteio definiu o reencontro das equipes, mas, por sorte, o grupo paranaense levou a melhor.

O Furacão teve um caminho muito mais difícil do que o Rubro-Negro. Nas quartas de final passou pelo Estudiantes e o Palmeiras, atual campeão, na semifinal.

Onde assistir as finais da Copa do Brasil e Libertadores?

Ambas as finais têm transmissão na TV aberta e também a TV paga. O torcedor possui diferentes opções para assistir as partidas decisivas na temporada.

Os dois jogos da Copa do Brasil vão passar na Globo, ao vivo para todo o Brasil, além do SporTV e Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Também será possível assistir no GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo por assinatura.

Já a final da Libertadores será transmitida no SBT, em todos os estados do Brasil. Os canais da ESPN e Conmebol TV também serão responsáveis por exibirem a decisão entre Flamengo e Athletico ao vivo, disponíveis em operadoras de TV paga.

Online, o site do SBT retransmite de graça, assim como o streaming Star+ aos assinantes.