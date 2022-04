Horário do treino classificatório da Fórmula 1: GP da Austrália na F1

Para definir o grid de largada do Grande Prêmio da Austrália, os pilotos disputam na madrugada de sexta para sábado, 9 de abril, o treino de classificação da Fórmula 1, no Circuito de Albert Park, em Melbourne. Confira a seguir onde assistir e horário do treino classificatório da Fórmula 1 ao vivo.

Horário do treino classificatório da Fórmula 1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 03h, três horas da madrugada, pelo horário de Brasília, no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália.

Entretanto, o terceiro treino livre também será realizado nesta madrugada, começando à meia noite, com todos os pilotos dispostos a treinarem e a conhecerem melhor a pista da Austrália e as suas principais mudanças.

O treino livre só poderá ser assistido no BandSports, disponível em operadoras de TV, enquanto o treino de classificação da Fórmula 1 será transmitido ao vivo na BAND, para todos os estados do Brasil na TV aberta.

Se o torcedor prefere assistir online, então basta acessar o site da Band (www.band.uol.com), ou até mesmo o aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS também de maneira gratuita.

INFORMAÇÕES DO HORÁRIO DO TREINO CLASSIFICATÓRIO DA FÓRMULA 1 HOJE

Horário: 00h e 03h

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com) com transmissão ao vivo e gratuita

GP da Austrália na F1 em 2022

A etapa da Oceania promete grandes surpresas na temporada 2022. De volta após ficar fora no ano passado por conta da pandemia, o Grande Prêmio da Austrália será realizado no fim de semana entre os dias 8, 9 e 10 de abril de 2022.

O Circuito de Albert Park, em Melbourne, é onde as provas e a corrida no domingo vão acontecer. O espaço passou por uma reforma completa para estar nas perfeitas condições aos pilotos. Agora, resta esperar para saber quem será o grande vencedor da prova.

Dessa maneira, confira a seguir a programação no treino de classificação da F1 neste fim de semana.

Sexta-feira para Sábado (09/04) – GP da Austrália F1

Treino Livre 3 – 00h (BandSports)

Treino Classificatório – 03h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Sábado para Domingo (10/04) – GP da Austrália F1

Corrida do GP da Austrália – 02h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 11h e 22h30 (BandSports)

Circuito de Albert Park na F1

Com 58 voltas em 5,278 quilômetros, o Grande Prêmio da Austrália será realizado no Circuito de Albert Park, localizado em Melbourne, na Austrália. Esta será a primeira vez que uma prova vai acontecer na Oceania desde o ano passado, quando ficou de fora do calendário por conta da pandemia do Covid-19.

O espaço está presente no calendário desde 1996. Melbourne, entretanto, só estreou na Fórmula 1 após o fim das provas em Adelaide, em 1995. Daí, Melbourne passou a ser integrada oficialmente, um ano depois em 1996. A primeira corrida da história, entretanto, é lembrada pelo acidente de Martin Brundle na curva Jordan.

Muito rápida e escorregadia, a pista exige dos pilotos muita atenção e principalmente cuidado nos momentos das curvas. Mesmo com a reforma pela qual passou no começo de 2022, a pista ainda mantém as principais características que a formam uma das mais rápidas do calendário.

Confira no vídeo a seguir como é o Circuito de Melbourne, na Austrália

+ Calendário completo da Fórmula 1 em 2022 e todos os pilotos