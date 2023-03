Horário do treino da F1 de sexta e onde assistir hoje o GP do Bahrein 2023

Vai começar a nova temporada da Fórmula 1! Nesta sexta-feira, 03 de março, os pilotos vão disputar os dois treinos livres do GP do Bahrein, a primeira prova da temporada, no Circuito Internacional de Bahrein. O treino na F1 hoje tem início às 08h30 (Horário de Brasília), no Grande Prêmio do Bahrein, seguindo até o início da tarde.

Todos os vinte pilotos disputarão as duas sessões de treinos livres no Bahrein. Não tem pontuação ao vencedor ou para a volta mais rápida no circuito.

O primeiro treino livre da Fórmula 1 hoje vai começar às 08h30, (Horário de Brasília) nesta sexta-feira, 3 de março, no Circuito Internacional de Bahrein.

Mais tarde, o segundo treino livre no Bahrein será realizado às 12h, meio dia, horário de Brasília. Sérgio Maurício será o narrador ao lado dos comentaristas Felipe Giaffone e Reginaldo Leme

Que horas é o treino da F1 hoje?

Agora que você já sabe o horário do treino livre da F1 hoje, confira a programação no GP do Bahrein.

Sexta-feira (03/03): - horário do GP do Bahrein

Treino livre 1 - 08h30 (BandSports)

Treino livre 2 - 12h (BandSports)

Sábado (04/03): - horário do GP do Bahrein

Treino livre 3 - 08h30 (BandSports)

Treino classificatório - 12h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (05/03): - horário do GP do Bahrein

GP do Bahrein - 12h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Onde assistir o treino da F1 hoje?

O treino da Fórmula 1 hoje vai passar ao vivo na BandSports, a partir das 08h30, pelo horário de Brasília. O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Já o treino classificatório e a corrida de domingo serão transmitidos pela Band.

Relembre quem ganhou a F1 em 2022

Como funciona os treinos livres na Fórmula 1?

Os treinos livres são realizados sempre às sextas e aos sábados, com três sessões em tempos diferentes. Eles servem para que os pilotos possam conhecer melhor os circuitos e consequentemente colocarem em prática as estratégias da sua equipe de engenheiros.

Cada treino livre na sexta-feira pode atingir uma hora e meia de duração, enquanto no sábado segue em uma hora, já que tem também o classificatório mais tarde. Não tem pontuação nos treinos livres.

As equipes também podem trocar os seus pilotos pelos reservas durante os treinos na sexta-feira, como nova regra da FIA para a temporada. Essa é uma oportunidade para dar espaço aos novatos.