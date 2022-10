Resultado da Fórmula 1 hoje: Verstappen é campeão da F1 em 2022

Max Verstappen é o campeão da Fórmula 1 em 2022! O piloto da Red Bull venceu o Grande Prêmio do Japão neste domingo, 9 de outubro, no Circuito de Suzuka, e conquistou o bicampeonato com quatro corridas de antecipação na temporada 2022. Mesmo muita chuva, demora no início de prova e erros da Ferrari, o resultado da Fórmula 1 hoje foi satisfatório para o holandês da Red Bull.

Fecham o pódio Max Verstappen, da Red Bull, Sergio Perez, colega de equipe e Charles Leclerc, da Ferrari.

Resultado da Fórmula 1 hoje: Verstappen campeão no Japão

Com Verstappen campeão, as rodadas que faltam na temporada serão apenas para cumprir a tabela.

Confira a classificação do GP do Japão no Resultado da Fórmula 1 hoje:

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Charles Leclerc (Ferrari)

4º Esteban Ocon (Alpine)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º Sebastian Vettel (Aston Martin)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º George Russell (Mercedes)

9º Nicholas Latifi (Williams)

10º Lando Norris (McLaren)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Lance Stroll (Aston Martin)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Mick Schumacher (Haas)

15°Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

18º Pierre Gasly (AlphaTauri)

19º Carlos Sainz (Ferrari)

20º Alexander Albon (Williams)

Como foi o Grande Prêmio do Japão 2022?

Muita chuva em Suzuka. Tempo fechado e pista molhada marcaram o início do Grande Prêmio do Japão. Pole position, Max Verstappen largou bem ao apagar das luzes e assumiu facilmente a primeira posição, com Leclerc em segundo e Perez em terceiro.

A Ferrari, que não tem tido muita sorte na temporada, perdeu Sainz na volta 2 após o espanhol bater. A bandeira amarela foi acionada no mesmo instante, e Sainz deixou a corrida. Albon também deixou a prova, enquanto Gasly colidiu após uma placa de publicidade ficar presa em sua asa dianteira.

Na volta 3, a bandeira vermelha foi acionada. Os pilotos aproveitaram para trocarem pneus e irem aos boxes.

Com praticamente meia hora de corrida parada, nenhum sinal de relargada. Depois, o horário para esperar a corrida ser retomada foi de uma hora e meia. Após a demorada inacreditável, os pilotos retornaram para o circuito para realizarem o restante da prova no Japão.

O Safety Car puxou os carros, enquanto Max Verstappen se garantiu na liderança na volta 4. Após a relargada, o holandês continuou na ponta, com Leclerc na segunda posição, e Pérez em seguida. O monegasco ficou por toda a corrida na cola do oponente, mas não conseguiu alcançá-lo um momento sequer.

Na volta 11, Verstappen abriu 5s1 de vantagem com o adversário. A Mercedes também fez bonito no Grande Prêmio do Japão com Hamilton na parte da frente pelo grid e Russell ultrapassando os rivais. Na liderança, Verstappen chegou a abrir 17s de vantagem sob Leclerc.

Como a prova demorou para recomeçar, as 53 voltas não aconteceram. Foram apenas 30, mas o erro de Leclerc que cortou Sergio Perez e ganhou cinco segundos de punição, caiu para a terceira posição e garantiu o título no Resultado da Fórmula 1 hoje para Max Verstappen.

Max Verstappen, you are a DOUBLE WORLD CHAMPION 👑👑 pic.twitter.com/mViZ5woEit — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2022



Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio dos Estados Unidos, a décima nona etapa da temporada 2022 na competição. A prova está marcada para o fim de semana no dia 23 de outubro.

Com o título de Max Verstappen já garantido, os pilotos entram na pista apenas para cumprirem tabela e garantirem uma melhor colocação na reta final da temporada. Na classificação vem logo atrás Charles Leclerc e Sergio Perez.

No GP dos Estados Unidos serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo com transmissão ao vivo da BAND, na TV aberta, para todos os estados do país de graça. Outra opção é acompanhar através do site (www.band.uol.com.br), necessário apenas o

Fórmula 1 dos pilotos classificação geral atualizada

Mesmo sem vencer a corrida deste domingo, em Singapura, Max Verstappen continua na liderança com vantagem na classificação geral dos pilotos na Fórmula 1.

Agora que você já sabe o resultado da Fórmula 1 hoje, confira a classificação completa.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 366 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 253 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 252 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 207 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 202 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 180 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 101 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 78 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 65 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 32 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 29 pontos

13 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 23 pontos

14 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

15 Lance Stroll (Astn Martin) – 13 pontos

16 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

18 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 6 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 2 pontos

21 Nyck De Vries (Williams) – 2 pontos

22 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

