Horário do treino da F1 hoje: classificatório F1 do GP da Bégica 2023

A Fórmula 1 viaja para Spa-Francorchamps neste fim de semana para a 11ª rodada da temporada. Como tem corrida sprint no sábado, o classificatório foi antecipado para a manhã dessa sexta-feira, 28, então veja o horário do treino da F1 hoje e como assistir ao vivo a disputa que definirá o grid de largada.

Horário do treino da F1 hoje na Bélgica

O treino classificatório da Fórmula 1 vai começar às 12h (Horário de Brasília), no Circuito de Spa-Francorchamps, logo depois do treino livre - que começará às 08h30.

O GP da Bélgica será executado no formato sprint, o que significa que as equipes terão apenas uma sessão de treinos antes da qualificação. Com a previsão de chuva para a pista na sexta-feira, as equipes podem ter pouco ou nenhum teste antes que o acerto de seus carros seja congelado sob as regras do parque fechado.

ONDE ASSISTIR O TREINO CLASSIFICATÓRIO

TV aberta: a Band não vai transmitir na televisão o treino classificatório hoje. O evento não consta na programação da emissora.

TV paga: O Bandsports está disponível apenas em operadoras de televisão por assinatura. O treino terá narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone para todos os estados do Brasil.

Online: Band.com.br, com acesso pelo navegador, responsável por retransmitir de graça as imagens do treino classificatório para todos os usuários. A plataforma BandPlay também está disponível na internet de graça.

Como funciona o treino classificatório?

O treino classificatório define o grid de largada para a corrida de domingo. Ele é disputado em três sessões por tempos diferentes: Q1, Q2 e o Q3. Como a Bélgica recebe a sprint race este ano pela primeira vez, o qualificatório será disputado na sexta-feira e, no sábado, a classificação e a sprint em sequência.

A primeira sessão (Q1) leva 20 minutos com todos os pilotos entrando na pista quando quiserem. O objetivo é obter o melhor tempo e, assim, seguir para a próxima etapa. Os cinco últimos são eliminados.

Na segunda sessão (Q2) o tempo cai para 15 minutos, novamente com os cinco piores tempos eliminados. Por fim, o terceiro e último treino (Q3) terá apenas 12 minutos onde o melhor tempo, ou a volta mais rápida, será pole position e vai largar em primeiro lugar.

Para entender como será o fim de semana no GP da Bélgica confira a programação completa:

Sexta-feira | GP da Bélgica 2023

Treino livre

Treino classificatório

Sábado | GP da Bélgica 2023

Treino classificatório que define o grid da sprint race

Sprint Race

Domingo | GP da Bélgica 2023

GP da Bélgica

Resultados do GP da Bélgica em 2022

Na temporada passada, o fim de semana na Bélgica começou com dois treinos livres no Circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot. Carlos Sainz,da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, venceram o primeiro e segundo treino respectivamente.

No sábado, Sergio Perez, da Red Bull, obteve o melhor tempo no terceiro livre enquanto Carlos Sainz, com 1m44s297 conquistou a pole position para largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Bélgica.

Em Spa-Francorchamps, o piloto da Ferrari não conseguiu manter-se na liderança por muito tempo. Max Verstappen terminou em primeiro, Sergio Perez em segundo e Sainz em terceiro.

Localizado a 50 km ao sul de Liège, em uma região de hidroterapia, Spa-Francorchamps encanta os pilotos com seu traçado que combina longas linhas retas e curvas rápidas e técnicas.

Entre seu cenário verde e seu relevo mais acentuado do que em outros lugares, o tobogã das Ardenas também oferece a rota mais longa de todos os circuitos atuais de F1.

