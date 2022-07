Confira o horário do treino da F1 hoje. Foto: Reprodução / Fórmula 1 / www.formula1.com

Horário do treino da Fórmula 1 hoje: onde assistir GP da França 2022

Grandes emoções estão reservadas ao torcedor! Fique ligado e saiba qual vai ser o Horário do treino da Fórmula 1 hoje para saber quem vai largar em primeiro lugar. Neste sábado, 23 de julho, os pilotos entram no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, para o treino classificatório a partir das 11h (Horário de Brasília), com transmissão de graça para todo o Brasil.

Lembrando que quem fizer a volta mais rápida no treino classificatório será o pole position, enquanto cada uma das posições vai determinar todo o grid de largada para a corrida de domingo.

Qual é o horário do treino da Fórmula 1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai ser às 11h, onze da manhã, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, na França.

Mais cedo, o terceiro treino livre será realizado na pista às 8 da manhã, pelo horário de Brasília, onde todos os pilotos realizam o último treinamento com os carros antes da decisão.

O canal da BAND vai transmitir o treino de classificação ao vivo e de graça para todos os estados do país. Basta sintonizar no canal principal, ou afiliadas, e curtir as emoções da Fórmula 1! O evento terá o comando de Sérgio Maurício, Max Wilson, Reginaldo Leme e reportagem de Mariana Becker.

Outra opção é o BandSports, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, também pode curtir online e de graça no site da BAND (www.band.uol.com.br) ou no aplicativo BandPlay.

Sábado (23/07):

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino Classificatório – 11h (BAND e BandSports)

Domingo (24/07):

GP da França – 10h (BAND, BandPlay, Site da BAND e BandNews FM)

Circuito Paul Ricard na França

Este é, com certeza, um circuito único. Não apenas pelas emoções que traz ao torcedor em todas as edições da Fórmula 1, mas pelo seu estilo. As listras azul, vermelho e branco pintadas sob a pista dão um ar especial e o toque francês que faltava na prova.

Este é o Circuito Paul Ricard, situado em Le Castellet, próximo de Marseille, na França. Pela décima segunda etapa da temporada 2022, o Grande Prêmio da França contará com 53 voltas aos pilotos no circuito de 5,842 quilômetros.

A pista foi criada em 1969, mas só passou a fazer parte do calendário oficial da Fórmula 1 em 1971, quando Jackie Stewart venceu a corrida inaugural com o seu carro Tyrrell 003. Hoje, o recorde de volta mais rápida pertence para Sebastian Vettel, da Aston Martin, por 1m32s740 em 2019.

A pista tem curvas de alta, média e baixa velocidade, tendo elas mais famosas a Signes e o joyride da curva de Beausset.

Como foram os treinos livres na sexta?

A Ferrari dominou os dois treinos livres de sexta-feira. Charles Leclerc venceu o primeiro, enquanto Carlos Sainz garantiu o segundo.

No primeiro treino livre, Max Verstappen, da Red Bull, tomou a liderança logo no início da prova, enquanto Sainz e George Russell também chegaram bem. Na metade do treino, Leclerc logo apareceu para tomar a liderança e tomar o controle até o fim. Pelo tempo de 1m33s930, ficou em primeiro lugar. Verstappen terminou em segundo e Sainz em terceiro.

Já no segundo treino livre, foi a vez de Sainz brilhar. O espanhol tomou a ponta logo nos minutos iniciais da prova, enquanto Leclerc também largou bem e fez bom tempo. Por 1m32s527, ficou em primeiro, Leclerc em segundo e Verstappen em terceiro.

