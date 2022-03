Horário do treino da Fórmula 1 no GP do Bahrein e onde assistir (18/03)

Horário do treino da Fórmula 1 no GP do Bahrein e onde assistir (18/03)

Vai começar a nova temporada da Fórmula 1 e nesta sexta-feira, 18 de março, os pilotos entram na pista do Circuito Internacional do Bahrein, para disputar os dois treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein, a primeira etapa do ano. A seguir, confira o horário do treino da Fórmula 1 hoje e onde assistir ao vivo.

Horário do treino da Fórmula 1 do GP do Bahrein

Os dois treinos livres do GP do Bahrein acontecem nesta sexta-feira em dois horários: o primeiro tem início às 09h, nove horas da manhã, enquanto o segundo começa às 12h, pelo horário de Brasília.

O canal BandSports, disponível em operadoras por assinatura, é quem vai transmitir ao vivo os dois treinos nesta sexta para os internautas. A emissora está disponível na Sky, Claro, Vivo e Oi.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Horário do treino da F1 hoje: 09h e 12h

Programação da Fórmula 1 em 2022

O fim de semana será quente na Fórmula 1. Não apenas no clima, prometendo condições de muito sol e seca nos três dias, mas também na disputa na pista de Bahrein pela primeira etapa da nova temporada.

Os vinte pilotos entram na pista pela primeira vez de maneira oficial em 2022 para disputar os dois treinos livres nesta sexta-feira, 18 de março, como maneira de testarem os pneus, reconhecerem a pista e observar os treinos de seus principais adversários.

A programação conta também com o treinos classificatório no sábado e a corrida principal no domingo, 20 de março, abrindo a nova temporada.

Confira a seguir a programação do fim de semana e saiba os horários para acompanhar ao vivo a Fórmula 1.

Sexta-feira (18/03) – GP do Bahrein 2022 na F1

Treino Livre 1 – 09h (BandSports)

Treino Livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (19/03) – GP do Bahrein 2022 na F1

Treino Livre 3 – 09h (BandSports)

Treino Classificatório – 12h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (20/03) – GP do Bahrein 2022 na F1

Corrida do GP do Bahrein – 12h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

GP do Bahrein na Fórmula 1 em 2022

O Grande Prêmio do Bahrein é a primeira prova da temporada 2022 na Fórmula 1. A etapa promete grandes emoções, assim como foi a edição do ano passado nas pistas ao redor do mundo.

Realizada no Circuito Internacional do Bahrein, autódromo localizado perto de Manama, em Bahrein, a prova no domingo vai exigir dos pilotos 57 voltas de 5,412 quilômetros em Sakhir. O recorde pertence a Pedro de la Rosa, em 2004, sob o tempo de 1:31.447.

Os pneus utilizados serão C1, duros, C2, médios e o C3 macios. Em 2021, Max Verstappen faturou a corrida.

O primeiro Grand Prix de Bahrein aconteceu em 2004, mas a pista foi construída em 2002, projetada por Hermann Tilke, com a vitória do alemão Michael Schumacher em cima do brasileiro Rubens Barrichello.

O ponto alto da pista é a curva 10, que exige dos pilotos muita atenção, em declive e fora da curva à esquerda. Já a curva 12 permite que cada um dos participantes aumente a sua velocidade na pista que podem garantir rápidas ultrapassagens e, deixando assim, a corrida ainda mais emocionante.

Calendário completo da Fórmula 1 em 2022 e todos os pilotos