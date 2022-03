Horário do treino da Fórmula 1: onde assistir GP da Arábia Saudita (25/03)

Pela segunda etapa do Mundial da Fórmula 1 em 2022, os pilotos entram na pista do Circuito de Jeddah nesta sexta-feira, 25 de março, para disputar os dois treinos livres no Grande Prêmio da Arábia Saudita. O horário do treino da Fórmula 1 hoje e onde assistir você confere logo abaixo.

Horário do treino da Fórmula 1 na Arábia Saudita hoje

Os pilotos disputam dois treinos livres na Fórmula 1 nesta sexta-feira em horários diferentes. O primeiro tem início às 11h, enquanto o segundo começa às duas horas da tarde, pelo horário de Brasília.

A Fórmula 1 hoje vai passar no canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Horário do treino da F1 hoje: 11h e 14h

Programação da Fórmula 1 hoje

O Oriente Médio recebe mais uma vez a Fórmula 1 neste fim de semana. O clima quente da cidade de Gidá, na Arábia Saudita, promete não ser problema aos pilotos entre os dias 25, 26 e 26 de março pela segunda prova da temporada 2022.

Os vinte atletas entram no Circuito de Jeddah para disputar os treinos livres na sexta-feira para testar a pista, o motor e principalmente os pneus. Depois, no sábado, vão disputar o treino classificatório que define o grid de largada para, no domingo, correrem de maneira oficial.

No ano passado, Lewis Hamilton venceu Max Verstappen e faturou o pódio na temporada.

Confira a programação do fim de semana na Fórmula 1 e os horários para acompanhar.

Sexta-feira (25/03) – F1 em GP da Arábia Saudita

Treino Livre 1 – 11h (BandSports)

Treino Livre 2 – 14h (BandSports)

Sábado (26/03) – F1 em GP da Arábia Saudita

Treino Livre 3 – 11h (BandSports)

Treino Classificatório – 14h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (27/03) – F1 em GP da Arábia Saudita

Corrida do GP de Abu Dhabi – 14h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 22h (BandSports)

GP da Arábia Saudita em 2022

O Grande Prêmio da Arábia Saudita, realizado no Circuito de Jeddah, exigirá dos pilotos 50 voltas de 6.174m com os pneus disponíveis sendo C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios), com 3 zonas de DRS.

O espaço do circuito de rua, localizado em Corniche, na cidade de Gidá, na Arábia Saudita, está próximo da área de resort costeira de 30 km, projetada pela empresa Tilke. Com o clima quente da Arábia Saudita, a pista de Jeddah exige muita rapidez dos pilotos. As velocidades médias no circuito são de 250 km/h, além de contar também com 27 curvas, tornando-se a pista com o maior número de curvas no calendário.

No ano passado, em 2021, a Lewis Hamilton faturou a vitória em Jeddah ao superar o seu rival Max Vesrtappen na busca pelo título. Entretanto, a corrida contou com grandes polêmicas principalmente pela produção da própria pista.

+ Calendário completo da Fórmula 1 em 2022 e todos os pilotos