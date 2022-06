Horário do treino F1 hoje: onde assistir GP de Azerbaijão na sexta (10/06)

Os pilotos vão pisar no acelerador nesta sexta-feira, 10 de junho, para disputar os dois treinos livres do Grande Prêmio de Azerbaijão, a oitava etapa da Fórmula 1 na temporada 2022. Correndo no Circuito de rua Urbano de Baku, as provas prometem rivalidade e disputa na pista após uma semana de folga. Confira o horário do treino F1 hoje e saiba onde assistir ao vivo.

Horário do treino livre F1 hoje

O primeiro treino livre hoje vai começar a partir das 08h, horário de Brasília, no Circuito Urbano de Baku.

Depois, o segundo treino livre recebe novamente os pilotos no circuito de rua em Baku a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília.

O Grande Prêmio de Azerbaijão é a oitava etapa da Fórmula 1 em 2022. Pelo fim de semana entre os dias 10, 11 e 12 de junho serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo para fechar com chave de ouro a disputa.

Neste momento, Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull) brigam na parte de cima da classificação no Campeonato de Pilotos. As equipes, por outro lado, disputam em Construtores pela grande premiação.

Confira qual é o horário da F1 hoje e saiba a programação do fim de semana.

Sexta-feira (10/06)

Treino livre 1 – 08h (BandSports)

Treino livre 2 – 11h (BandSports)

Sábado (11/06)

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino de classificação – 10h30 (BAND, BandPlay. Site da BAND e BandSports)

Domingo (12/06)

Corrida GP de Azerbaijão – 08h (Band, BandNews FM, BandPlay, Site da BAND)

Reprise GP de Azerbaijão – 21h (BandSports)

Conheça o Circuito de Baku na F1

Realizado nas ruas de Baku, no Azerbaijão, o Circuito Urbano de Baku é um dos queridos pelos apaixonados pelo esporte e também os pilotos. Em 2022, serão 51 voltas na pista.

Assim como em Mônaco, o circuito de Baku também possui ruas estreitas e em alguns pontos tem pouco espaço e ruas apertadas, o que impossibilita as ultrapassagens. Porém, a longa reta principal chama a atenção por contar com até três carros ao lado do outro, próximo da curva 1.

O primeiro Grand Prix da história em Azerbaijão aconteceu em 2016, mas com o nome de Grande Prêmio da Europa. Apenas no ano seguinte é que o local ganhou o seu próprio nome.

Charles Leclerc, da Ferrari, tem a volta mais rápida anotada em 2019, sob o tempo de 1m43s009.

Quais pilotos vão disputar o GP de Azerbaijão?

Todos os vinte pilotos vão disputar o Grande Prêmio de Azerbaijão. Os favoritos são Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Perez e Carlos Sainz, ambos da Ferrari e Red Bull.

George Russell, da Mercedes, também pode surpreender este ano já que faz um ótimo início de temporada correndo pela Mercedes. Seu companheiro, o heptacampeão Lewis Hamilton por outro lado, não vem muito bom com o seu carro.

Estarão na pista deste fim de semana em Baku:

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Sergio Perez (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz (Ferrari)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)

Kevin Magnussen (Haas)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Fernando Alonso (Alpine)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Alexander Albon (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Mick Schumacher (Haas)

Nicholas Latifi (Williams)

