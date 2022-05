Saiba todas as informações do treino da Fórmula 1 de hoje. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial @F1

Os pilotos entram na pista do Autódromo Internacional de Miami nesta sexta-feira para os dois treinos livres da quinta etapa na temporada da Fórmula 1

Horário do treino F1 hoje: onde assistir GP de Miami ao vivo sexta

Nesta sexta-feira, os pilotos voltam a pisar no acelerador pela abertura da quinta etapa na temporada 2022 da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Miami. Dois treinos livres serão realizados em horários diferentes no Autódromo Internacional de Miami, circuito de rua dos Estados Unidos. que faz a sua estreia no calendário. Confira a seguir o horário do treino da F1 hoje e onde assistir.

+ Fórmula 1: por que o GP de Miami da F1 será em uma marina falsa?

Horário do treino F1 hoje

Os dois treinos livres hoje vão começar em horários diferentes. O primeiro vai acontecer a partir das 15h30, enquanto o segundo tem início às seis e meia da tarde, 18h30, também no horário de Brasília.

O Grande Prêmio de Miami estreia no calendário da Fórmula 1 este ano, com três treinos livres, um treino classificatório e a corrida no domingo, 8 de maio de 2022.

Onde assistir os treinos da Fórmula 1 hoje?

Os treinos da Fórmula 1 hoje vão passar ao vivo no BandSports, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Portanto, o torcedor deve conferir se a emissora está disponível na programação do seu pacote.

Outra opção é acompanhar através dos aplicativos como Now, Sky Play e a Vivo, onde deve somente baixar o streaming, entrar com o login e senha e curtir todos os lances dos treinos da Fórmula 1 hoje.

A Rede Bandeirantes tem exclusividade na transmissão da Fórmula 1 em 2022. A temporada é exibida tanto no canal principal como também no fechado, além do site aos sábados e domingos de graça.

Programação e horários GP de Miami na F1

O Grande Prêmio de Miami é a quinta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. A prova integra pela primeira vez o calendário da competição, sendo a segunda disputa realizada nos Estados Unidos.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida oficial no domingo, pelo Autódromo Internacional de Miami, na Flórida, Estados Unidos. Os pilotos esperam o clima quente do estado norte-americano para disputar a etapa que promete grandes emoções.

Confira a seguir a programação completa do GP de Miami neste fim de semana.

Sexta-feira (06/05):

Treino Livre 1 – 15h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 18h30 (BandSports)

Sábado (07/05):

Treino Livre 3 – 14h (BandSports)

Treino de classificação – 17h (BAND, BandSports, Site da BAND e BandPlay)

Domingo (08/05):

Corrida GP de Miami – 16h30 (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise GP de Miami – 20h (BandSports)

Conheça o Autódromo Internacional do GP de Miami

O Autódromo Internacional de Miami foi construído e repaginado especialmente para a realização do GP de Miami nesta temporada. O circuito de rua exigirá dos pilotos 57 voltas na corrida de domingo, com transmissão no Brasil à tarde, às quatro e meia.

A sua localização é muito privilegiada, já que está ao lado do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, o estádio que é a casa do Miami Dolphins, time da NFL, futebol americano.

A pista tem 36 novos layouts, com 19 curvas, 3 retas com três zonas DRS e velocidade estimada em 320km/h para levar grandes emoções aos torcedores e também pilotos.

A elevação também é bem diferente do que já esperamos, encontradas nas pistas 13 e 16 com mudanças, além de chicane na curva 14 e 15.

Mesmo com toda a beleza do circuito de rua, o que vem chamando a atenção mesmo é a Marina falsa entre a pista, criada especialmente para o GP de Miami neste fim de semana.