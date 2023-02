Horário do treino F1: onde assistir pré-temporada em Bahrein - 24/02

Os pilotos vão pisar no acelerador na madrugada de quinta para sexta-feira, 24 de fevereiro, para o segundo dia de treino na pré-temporada da F1 em 2023. O Circuito Internacional de Bahrein será o grande palco dos testes no início da nova edição na Fórmula 1.

Os treinos são disputados em até nove horas e meia, divididos em manhã e a tarde. Os pilotos podem dar quantas voltas quiserem na pista, onde as equipes treinam as suas estratégias e os carros novos. É importante lembrar que os treinos da pré-temporada da Fórmula 1 não valem pontos.

Aqui está tudo o que você precisa saber para acompanhar ao vivo.

O segundo dia de treino na pré-temporada da Fórmula 1 começa às 04h, horário de Brasília, no Circuito Internacional de Bahrein, em Sakhir.

O evento é dividido em duas etapas: manhã e tarde. O treino volta a partir das 09h (horário de Brasília) e segue até as 13h30.

A transmissão vai ser na F1 TV, para assinantes, no canal BandSports, na TV paga, e no site da BAND ao vivo e de graça. O torcedor só precisa se cadastrar no site, sem pagar nada por isso.

O treino em Bahrein neste fim de semana será disputado em três dias. Não há pontuação em nenhum deles, o evento tem a finalidade de servir apenas como treinamento para os pilotos e as equipes. A temporada começa só na semana que vem na Fórmula 1.

Confira qual é o horário do treino da F1 e como assistir.

SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO:

Segundo dia - 04h (F1 TV)

Segundo dia - 09h (BandSports, site da BAND e F1 TV)

Localizado em Sakhir, no Bahrein, o Circuito Internacional do Bahrein vai sediar os três treinos da pré-temporada na Fórmula 1 antes da temporada oficial começar. O espaço tem 5,412 quilômetros e traz grandes destaques para os pilotos.

A pista foi projetada pelo arquiteta alemão Hermann Tilke em 2002, conhecido por desenhar e idealizar outras pistas na Fórmula 1. No entanto, o projeto só saiu do papel dois anos depois. Naquele mesmo ano, passou a fazer parte do calendário da F1.

O primeiro ano de prova em Bahrein teve a vitória de Michael Schumacher, na Ferrari, trazendo também a disputa com o brasileiro Rubens Barrichello. Hoje, o recorde de voltas pertence a Pedro de la Rosa, com 1:31.447.

Depois de um bom treino na quinta-feira, o brasileiro Felipe Drugovich está fora do segundo dia de treinos na pré-temporada da Fórmula 1 em 2023 pela Aston Martin.

O atual campeão da Fórmula 2 substituiu Lance Stroll, que se acidentou na Espanha na última semana. Nesta sexta, somente Fernando Alonso estará na pista pela manhã e a tarde. Felipe estará na reserva apenas.

Drugovich teve o 14º melhor tempo, além de sofrer problemas técnicos em seu carro.

Confira o anúncio a seguir.

"Fernando fará todas as tarefas de condução em #F1Testing amanhã.

Felipe estará de prontidão se necessário, e nossa escalação para sábado será revisada amanhã".

Fernando will carry out all driving duties at #F1Testing tomorrow.

Felipe will be on standby if needed, and our line-up for Saturday will be reviewed tomorrow. pic.twitter.com/LPajDD1MIv

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2023