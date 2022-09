Horário do treino livre F1 hoje – GP da Holanda 2022: agenda de treinos

Preparado para grandes emoções em mais uma etapa da Fórmula 1? A competição está de volta nesta sexta-feira, 02 de setembro, com o Grande Prêmio da Holanda, a décima quinta etapa da temporada 2022. Qual é o horário do treino livre F1 hoje? A disputa começa às 07h30 (horário de Brasília), no Circuito de Park Zandvoort.

Todos os vinte pilotos disputam os treinos livres nesta sexta-feira. Confira a seguir as informações de hoje.

Horário do treino livre F1 hoje

O horário do treino livre da Fórmula 1 hoje começa às 07h30 (horário de Brasília), diretamente do Circuito de Park Zandvoort, na cidade de Zandvoort.

Mais tarde, o segundo treino livre da Holanda nesta sexta-feira tem início às 11h da manhã, pelo horário de Brasília.

Para assistir ao vivo a programação do GP da Holanda, o torcedor deve sintonizar o canal do BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A emissora está disponível em todos os estados do Brasil. Para obter na programação, é necessário entrar em contato com a operadora.

Neste fim de semana, serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo, entre os dias 02, 03 e 04 de setembro, no Circuito de Park Zandvoort, na Holanda. No sábado, o clima pode ter chuva para deixar ainda mais emoção entre a pista.

Confira a programação e o horário do treino livre F1 hoje.

Sexta-feira (02/09): – horário do treino livre F1 hoje

Treino livre 1 – 07h30

Treino livre 2 – 11h

Sábado (03/09): – horário do treino livre F1 hoje

Treino livre 3 – 07h

Treino classificatório – 10h

Domingo (04/09): – horário do treino livre F1 hoje

GP da Holanda – 10h

Conheça o Circuito de Park Zandvoort

Aperte os cintos torcedor, porque a corrida neste fim de semana será na Holanda, terra das belas paisagens naturais com árvores, muito vento no clima e tradicionais moinhos. No domingo, 04 de setembro, serão exigidos dos pilotos 72 voltas no Circuito de Park Zandvoort em 4,259km.

Construído em 1948, o circuito contou com a participação de pistas permanentes e estradas públicas entre as dunas de areia da cidade turística de Zandvoort. Ao longo dos anos, a pista passou por mudanças que tornaram o circuito que hoje integra a Fórmula 1.

A primeira prova na Fórmula 1 na Holanda foi realizada em 1952, com a vitória de Alberto Ascari. A etapa acontecia dentro e entre outras pistas de Zandvoort, até 1985. Em 2020, o campeonato retornou de maneira para Zandvoort, após o hiato de 35 anos.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Já foram catorze provas na temporada 2022 da Fórmula 1, agora só faltam oito provas para o fim, contando com a disputa da Holanda neste fim de semana.

Max Verstappen, piloto da Red Bull, lidera a classificação dos pilotos com 284 pontos, com Sérgio Perez na vice-liderança e Charles Leclerc com terceiro lugar. No campeonato de construtores, a Red Bull e a Ferrari brigam pela primeira posição.

Confira a seguir o calendário completo da Fórmula 1 da temporada 2022.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Leia também: Quem são os mais ricos da Fórmula 1 em 2022? Veja ranking