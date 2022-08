Horário do treino livre F1 hoje: onde assistir GP da Bélgica 2022

Aperte os cintos porque a temporada da Fórmula 1 está de volta! Após a longa pausa de um mês, a competição será retomada nesta sexta-feira, 26 de agosto, com o Grande Prêmio da Bélgica. Mas qual é o horário do treino livre F1 hoje? Correndo no Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, a partir das 09h (Horário de Brasília).

Com todos os vinte pilotos na pista, confira todas as informações dos treinos hoje.

Qual é o horário do treino livre F1 hoje

O horário do treino livre da Fórmula 1 hoje vai ser às 09h (horário de Brasília), diretamente do Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, nesta sexta-feira, 26 de agosto.

Mais tarde, o segundo treino livre da Bélgica começa a partir do meio dia, também no horário de Brasília.

O canal da BandSports é quem transmite ao vivo ambos os treinos livres da Fórmula 1 hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter o canal na programação.

Confira a programação completa do fim de semana no GP da Bélgica.

Sexta-feira (26/08): – horário do treino livre F1 hoje

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (27/08): – horário do treino livre F1 hoje

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, BandPlay e Site da BAND)

Domingo (28/08): – horário do treino livre F1 hoje

GP da Bélgica – 10h (BAND, BandPlay e Site da BAND)

Reprise GP da Bélgica – 16h45 (BandSports)

Circuito Spa-Francorchamps

Localizado em Stavelot, na Bélgica, o Circuito Spa-Francorchamps recebe neste domingo, 28 de agosto, a prova da Bélgica, sento realizada ao longo de 44 voltas do Circuito de 7.004 quilômetros.

O circuito foi construído em 1921 com ajuda dos designers Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem, entre as estradas públicas nas cidades de Francorchamps, Malmedy e Stavelot. Em 1989, entretanto, ela foi reformulada por completo para metade do tamanho original, com 7.004 km. Mesmo assim, ainda é uma das mais longas do calendário.

A primeira prova na Bélgica foi realizada em 1950, ou seja, integra o calendário da Fórmula 1 desde o primeiro ano do campeonato, com a vitória de Juan Manuel Fangio. O recorde de volta mais rápida pertence ao piloto Valtteri Bottas, em 2018, com 1m46s286.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Já foram treze provas na temporada da Fórmula 1, então agora só faltam nove para o fim.

Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação dos pilotos com 258 pontos, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, vem em segundo com 178 pontos. Se quiser brigar pelo título, o monegasco terá de vencer as próximas corridas. Já Carlos Sainz e Sergio Perez só venceram uma prova cada.

No campeonato de construtores, a Red Bull e a Ferrari também brigam pela primeira posição. Por isso, o recomeço da temporada é tão esperado.

Confira a seguir o calendário completo da Fórmula 1 na temporada 2022.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

