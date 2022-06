Horário do treino livre F1 hoje: onde assistir GP do Canadá (17/06)

Depois de uma etapa eletrizante em Baku, é hora de esquentar novamente os motores e pisar fundo no acelerador dos carros na Fórmula 1. O Grande Prêmio do Canadá começa nesta sexta-feira, 17 de junho, com dois treinos livres no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, com todos os vinte pilotos na pista. Para ficar de olho nas emoções, saiba qual é o horário do treino livre da F1 hoje e onde assistir ao vivo.

Qual é o horário do treino livre F1 hoje?

O treino livre na Fórmula 1 hoje vai começar a partir das 15h, horário de Brasília, diretamente do Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

O segundo treino, no entanto, tem início mais tarde às seis horas da tarde, horário de Brasília. Para assistir ao vivo o torcedor deve sintonizar o canal Bandsports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

O Grande Prêmio do Canadá é a nona etapa da Fórmula 1 na temporada. Líder da classificação, Max Verstappen, da Red Bull, busca mais uma vitória para aumentar a distância de Charles Leclerc, da Ferrari.

Sexta-feira (17/06)

Treino livre 1 – 15h (BandSports)

Treino livre 2 – 18h (BandSports)

Sábado (18/06)

Treino livre 3 – 14h (BandSports)

Treino classificatório – 17h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (19/06)

Corrida – 15h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNews FM)

Conheça o Circuito Gilles Villeneuve no Canadá

Inicialmente, a ilha artificial de Notre Dame, no meio do rio St. Lawrence em Montreal, no Canadá, foi criada em 1967 sob a ideia de receber a Expo 67 World’s Fair e os Jogos Olímpicos de Verão naquele mesmo ano. Assim que o compromisso terminou, uma pista de corrida foi construída pelas autoridades para receber eventos de automobilismo.

Porém, o Circuito Gilles Villeneuve, como é chamado, só passou a integrar oficialmente o calendário da Fórmula 1 em 1978. O nome é uma homenagem ao piloto canadense Gilles Villeneuve, onde a sua primeira vitória foi justamente em sua casa.

O circuito é rápido e de baixa força aerodinâmica, com chicanes de frenagem. A pista, no entanto, é fluída e muito rápida para os pilotos. O recorde pertence a Valtteri Bottas, em 2018, sob o tempo de 1m13s078.

Em 2022, a prova exigirá dos pilotos 70 voltas no Circuito Gilles Villeneuve de 4,361 quilômetros em Montreal.

Quais pilotos vão correr o GP do Canadá?

Todos os vinte pilotos da Fórmula 1 vão disputar o Grande Prêmio do Canadá, a nona etapa da temporada.

Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Perez, George Russell e Carlos Sainz são os favoritos até o pódio. Todos os competidores estarão presentes nos treinos livres e também no classificatório, marcado para o sábado.

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Sergio Perez (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz (Ferrari)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)

Kevin Magnussen (Haas)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Fernando Alonso (Alpine)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Alexander Albon (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Mick Schumacher (Haas)

Nicholas Latifi (Williams)

