F1 na Band: emissora renova contrato com a Fórmula 1 até 2025

É no capricho! A Fórmula 1 confirmou a renovação de contrato com a Bandeirantes nesta terça-feira, 14 de junho, por mais três anos de transmissão, válido a temporada 2025. Os direitos são exclusivos da TV aberta, responsável por transmitir o treino de classificação e os Grandes Prêmio em cobertura completa da largada até o pódio. Saiba mais sobre como se deu a renovação da F1 na Band e como vai funcionar.

F1 na Band vai até 2025 com renovação de contrato

Para os apaixonados por automobilismo, uma excelente notícia. Por mais três anos, a Bandeirantes vai transmitir as emoções da Fórmula 1, até o fim de 2025, com exclusividade tanto pela TV aberta como também no canal do BandSports, na TV paga, responsável por exibir todos os treinos livres.

A emissora é responsável por transmitir a F1 desde 2021, quando cobriu o primeiro título de Max Verstappen, da Red Bull, contra o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes. O canal utiliza tecnologia de ponta, além dos altos investimentos realizados para melhorias para a produção.

No anúncio publicado na manhã desta terça, a entidade também informou o acordo feito entre a F1 e a Claro Brasil, representante da América Móvil no Brasil, sobre a parceria exclusiva da distribuição da F1 TV Pro no país para os assinantes da TV paga.

Em entrevista ao portal da Fórmula 1, o Diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Denis Gavazzi, mostrou-se muito feliz com a renovação do contrato e a exclusividade com o esporte.

“Estamos extremamente felizes com o acordo. A Fórmula 1 é o principal produto esportivo do Grupo Bandeirantes. Acredito que a continuidade da parceria entre a Band e a Fórmula 1 é fruto do bom trabalho feito desde o ano passado até agora. É importante ressaltar que a Band e a Fórmula 1 são parceiras no Brasil e sempre trabalharão juntas para o crescimento da categoria em nosso país.”

Confira o anúncio da renovação de contrato da Fórmula 1 com a Band.

A #BAND renovou o contrato de transmissão da #F1 por mais três anos! É para comemorar! Vamos continuar com a mesma emoção e qualidade em nossas transmissões, sempre no capriiiiiiicho! Isso a Band mostra!#carros #velocidade #pista #formula1 #fórmula #f1naband pic.twitter.com/vBHPtT70mk — Band TV (@BandTV) June 14, 2022

Programação da Fórmula 1 na BAND

Aos finais de semana indicados no calendário da Fórmula 1, a TV Bandeirantes realiza uma programação especial para transmitir os treinos e a corrida no domingo.

Começando na sexta-feira, o canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, exibe as sessões de treinos livres, seguindo até o sábado.

Depois, no sábado, o BandSports e o canal da Band, pela TV aberta, exibem as emoções do treino classificatório ou até mesmo da corrida sprint, novo modelo de classificação da Fórmula 1. A transmissão tem início meia hora antes com os bastidores do paddock.

No domingo, o Grande Prêmio é transmitido para todos os estados do Brasil e de graça pela Band, com transmissão completa também com bastidores e informações de última hora. A emissora exibe até o pódio dos pilotos vencedores em cada uma das etapas.

Equipe da BAND na transmissão da Fórmula 1

A equipe da Band para transmitir a Fórmula 1 conta com Sérgio Maurício, narrador oficial das corridas, os comentaristas Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson.

Também estão no grupo da Bandeirantes os repórteres Mariana Becker e Felipe Kieling, responsáveis por mostrarem os bastidores dos paddocks ao redor do mundo e as informações em tempo real.

Até o momento, a BAND não anunciou novos integrantes para o seu grupo de transmissão em 2022 ou no próximo ano. Mas tudo indica que o elenco deve permanecer o mesmo.

+ Calendário completo da Fórmula 1 em 2022 e todos os pilotos