Cinco brasileiros entram em ação neste sábado (2) no UFC Edmonton, no Canadá,.

Horário do UFC hoje (2/11): onde assistir as lutas do UFC Edmonton ao vivo

Horário do UFC hoje (2/11): onde assistir as lutas do UFC Edmonton ao vivo

Neste sábado, 2 de novembro, o UFC Edmonton chega com tudo diretamente do Canadá, prometendo uma noite eletrizante para os fãs de MMA e, especialmente, para os brasileiros, que terão cinco representantes em ação. Com um card recheado de talentos, o evento se destaca não só pela qualidade das lutas, mas pela expectativa de boas performances dos atletas do Brasil, apresenta tanto no cartão preliminar quanto no

Onde assistir a luta do UFC hoje?

Para os fãs que desejam acompanhar as lutas deste sábado, há boas notícias: parte do card preliminar do UFC Edmonton será transmitido ao vivo e de graça, através do Canal GOAT a partir das 18h (horário de Brasília). Essa transmissão inicial é uma excelente oportunidade para ver alguns dos lutadores brasileiros em ação sem custo.

No entanto, para quem quiser assistir a todas as lutas do evento, incluindo o main evento entre Brandon Moreno e Amir Albazi, o acesso completo está disponível apenas por meio do UFC Fight Pass, o serviço de streaming oficial do Ultimate.

Card completo das lutas

Card principal a partir das 21h, horário de Brasília

Peso-mosca: Brandon Moreno x Amir Albazi

Peso-mosca: Erin Blanchfield x Rose Namajunas

Peso-pesado: Derrick Lewis x Jhonata Diniz

Peso meio-pesado: Caio Machado x Brendson Ribeiro

Peso-médio: Marc-Andre Barriault x Dustin Stoltzfus

Peso meio-médio: Mike Malott x Trevin Giles

Card preliminar a partir das 18h, horário de Brasília

Peso-galo: Aiemann Zahabi x Pedro Munhoz

Peso-mosca: Ariane da Silva x Jasmine Jasudavicius

Peso-galo: Charles Jourdain x Victor Henry

Peso-pena: Jack Shore x Youssef Zalal

Peso-pesado: Alexandr Romanov x Rodrigo “Zé Colmeia”

Peso-galo: Serhiy Sidey x Garrett Armfield

Peso-galo: Chad Anheliger x Cody Gibson

Peso-mosca: Jamey-Lyn Horth x Ivana Petrovic

Com esses confrontos, o UFC Edmonton não só oferece grandes expectativas de entretenimento, mas também promete fortalecer a presença brasileira no cenário global do MMA. O evento é uma oportunidade para que esses atletas mostrem suas garras e habilidades, além de conquistar posições que podem levá-los a futuros confrontos de relevância na organização. Para os fãs, resta esperar que esses talentos brilhem no Canadá e que cada brasileiro dê seu melhor, marcando a noite com vitórias e performances memoráveis.

O UFC Edmonton, portanto, é mais que um simples evento de lutas; é uma celebração da competição e da dedicação de atletas que treinam intensamente em busca de seus sonhos e reconhecimento. E para o Brasil, que sempre teve uma história marcante no UFC, essa é mais uma chance de mostrar ao mundo que os lutadores brasileiros seguem fortes, talentosos e prontos para qualquer desafio.

>> Anderson Silva: os recordes e o legado de uma lenda do UFC