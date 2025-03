Horário do UFC hoje: assistir o UFC Vegas 103 (1/3)

Neste sábado, 1 de março, acontece o UFC Vegas com o card preliminar a partir das 18h e das 21h o principal, trazendo o duelo Manel Kape e Asu Almabayev em Apex em Las Vegas, Nevada. Veja o horário e acompanhar a disputa ao vivo do UFC hoje.

O Brasil será representado por Ricardo Ramos e Lucas Almeida, ambos no card preliminar.

Onde assistir as luta de hoje?

Todo o card da luta do UFC hoje estará disponível no Fight Pass neste sábado, 1 de março, a partir das 18h o card preliminar e o principal às 21h (ambos no horário de Brasília). A Band não fará a transmissão do evento, nem a TV Globo irá exibir UFC.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

Os fãs podem assistir o card preliminar de graça pelo Youtube.

Que horas é o UFC hoje e card

Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-mosca (até 56,7kg): Manel Kape x Asu Almabayev

Peso-médio (até 83,9kg): Cody Brundage x Julian Marquez

Peso-leve (até 70,3kg): Nasrat Haqparast x Esteban Ribovics

Peso-pena (até 65,7kg): Hyder Amil x William Gomis

Peso meio-médio (até 77,1kg): Danny Barlow x Sam Patterson

Card preliminar (18h, horário de Brasília)

Peso-pesado (até 120,2kg): Austen Lane x Mario Pinto

Peso-pena (até 65,7kg): Ricardo Carcacinha x Chepe Mariscal

Peso-pena (até 65,7kg): Danny Silva x Lucas Almeida

Peso-mosca (até 56,7kg): Andrea Lee x JJ Aldrich

Peso-mosca (até 56,7kg): Charles Johnson x Ramazan Temirov