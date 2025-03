Horário do UFC hoje e onde assistir Alex Poatan x Ankalaev (08/03/2025)

O UFC hoje traz uma luta pelo título muito aguardada, com o brasileiro Alex Pereira defendendo o cinturão dos meio-pesados ​​contra Magomed Ankalaev. A disputa acontece em Las Vegas.

Pereira, ex-campeão dos médios, tem sido dominante desde que subiu para 205 lb, conquistando o cinturão com um nocaute sobre Jiri Prochazka em 2023 e mantendo o ouro contra o tcheco Jamahal Hill e Khalil Rountree – tudo por paralisação em 2024.

Descobriremos no evento principal do UFC 313 quem vai ganhar, após o co-evento principal ver a revanche de Justin Gaethje contra Rafael Fiziev , dois anos após Gaethje vencer sua primeira luta acirrada.

Quando é o UFC 313?

O UFC 313 acontecerá no sábado, 8 de março, na T-Mobile Arena em Las Vegas. As preliminares começam às 20h30 (de Brasília). O card principal está programado para as 00h da madrugada de domingo.

Como posso assistir a luta do Alex Poatan?

Neste sábado, 8, as lutas serão transmitidas pelo UFC Fight Pass. Aqueles que não tiverem como assinar o streaming poderão assistir as seis primeiras lutas do card preliminar gratuitamente no UFC Fight Pass e nos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok.

Card completo

Card Principal – início às 0h (de Brasília)

Alex Poatan x Magomed Ankalaev – peso meio-pesado

Justin Gaethje x Rafael Fiziev – peso-leve

Jalin Turner x Ignacio Bahamondes – peso-leve

Amanda Lemos x Iasmin Lucindo – peso-palha

King Green x Mauricio Ruffy – peso-leve

Card preliminar – início às 20h30 (de Brasília)