Horário do UFC hoje e onde assistir Alex Poatan x Jiri Procházka (29/06/2024)

Todas as informações que você precisa para assistir à cerimônia do Hall da Fama do UFC em Las Vegas

O cinturão peso-médio ​​do UFC hoje está em jogo nesta noite, 29 de junho, com Jiri Procházka enfrentando novamente o campeão Alex Poatan. Las Vegas sediará o evento deste fim de semana.

Os fãs do esporte podem esperar uma disputa de peso-pena entre Diego Lopes e Alex Ortega. Ambos os lutadores estão de olho em uma futura disputa pelo título, tornando a luta de sábado um passo crucial nessa direção.

Com um monte de lutas preliminares emocionantes e um card principal lotado, o UFC 303 está se preparando para um evento memorável.

Que horas começa o UFC hoje?

O UFC 303 acontecerá no sábado, 29 de junho , na T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. O evento marcará a mais recente visita promocional à Cidade do Pecado, tendo encontrado lá um lar regular para vários de seus principais eventos ao longo dos anos.

As preliminares começam às 20h (horário de Brasília) e terá transmissão exclusividade do UFC Fight Pass, enquanto o card principal terá início às 23h.

As três primeiras lutas do card preliminar do evento estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube em qualquer lugar do país. As disputas não serão exibidas na Band.

Card Preliminar - a partir das 20h no UFC Fight Pass

Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Card do UFC completo hoje

UFC Vegas 303 - Sábado, 29 de junho de 2024

Card principal

Alex Pereira x Jiri Procházka

Brian Ortega x Diego Lopes

Anthony Smith x Roman Dolidze

Mayra Bueno Silva x Macy Chiasson

Ian Machado Garry x Michael Page

Preliminares

Joe Pyfer x Marc-Andre Barriault

Cub Swanson x Andre Fili

Charles Jourdain x Jean Silva

Payton Talbott x Yanis Ghemmouri

Preliminares iniciais

Michelle Waterson-Gomez vs. Gillian Robertson

Andrei Arlovski vs. Martin Buday

Rei Tsuruya vs. Carlos Hernandez

Ricky Simon vs. Vinicius Oliveira