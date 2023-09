Horário da próxima luta do Alex Poatan no UFC 2023 valendo cinturão

Após a vitória contra Jan Blachowicz em julho deste ano, a próxima luta do Alex Poatan já tem data marcada. O brasileiro vai enfrentar o tcheco Jiri Prochazka pelo título dos meio-pesados, no UFC 295, em Nova York, no Madison Square Garden, por isso saiba a data para não perder o evento.

Quando é a a próxima luta do Alex Poatan no UFC?

A luta do Alex Poatan contra Jiri Prochazka vai ser em 11 de novembro, sábado, no Madison Square Garden, em Nova York, sem horário definido. Os competidores vão lutar pelo cinturão dos meio-pesados na luta co-principal da noite do UFC 295, antes de Jon Jones e Stipe Miocic.

Poatan estreou na categoria em julho deste ano com vitória em cima do ex-campeão Jan Blachowicz. O brasileiro sofreu no primeiro round, mas conseguiu equilibrar o duelo até vencer por decisão dividida em Salt Lake City, em Utah, no UFC 291. O brasileiro pediu para brigar pelo cinturão e Dana White topou o desafio.

Jiri Prochazka perdeu o cinturão dos meio-pesados em novembro do ano passado quando sofreu uma lesão no ombro. Em dezembro de 2022, o empate entre Blachowicz e Ankalaev manteve o título sem dono, até que em janeiro deste ano Jamahal Hill superou Glover Teixeira, mas o norte-americano também teve uma grave lesão que o tirou do octógono.

Alex Poatan pode conquistar o segundo título no UFC, já que é ex-campeão dos médios.

Quem é Jiri Prochazka?

Se quiser conquistar o cinturão dos pesos meio-pesados, Alex Poatan terá que vencer Jiri Prochazka, lutador tcheco de 30 anos. Jiri tem um cartel de 29 vitórias, sendo 25 vitórias por nocaute, 23 delas no primeiro round, três derrotas e um empate.

O tcheco não perde desde 2015, tornando o desafio de Alex Poatan ainda mais complexo. Em junho do ano passado ele venceu o brasileiro Glover Teixeira e levantou o cinturão de peso meio-pesado por finalização. Esta é, inclusive, a última vez que entrou no octógono já que se recupera de lesão.

Entre Jiri e Alex Poatan não há favoritos. São dois grandes lutadores e que farão até o último round memorável para quem assistir.

Quais são as outras lutas do UFC 295 em novembro?

Além de Alex Poatan e Jiri Prochazka, o evento em Nova York contará com outras cinco disputas. A luta principal do sábado vale o título na categoria peso-pesado entre os americanos Jon Jones e Stipe Miocic.

No peso-palha, Jessica Andrade e Mackenzie Dern se enfrentam em luta que promete dividir a torcida brasileira. Outros embates serão confirmados por Dana White e a organização da liga profissional para o card preliminar e principal no Madison Square Garden.

A seguir, confira as lutas já confirmadas.

LUTAS CONFIRMADAS NO UFC 295 EM NOVEMBRO:

Disputa de cinturão peso-pesado: Jon Jones x Stipe Miocic

Disputa de cinturão peso meio-pesado: Jiri Prochazka x Alex Poatan

Peso-palha: Jessica Andrade x Mackenzie Dern

Peso-médio: Derek Brunson x Roman Dolidze

Peso-mosca: Matt Schnell x Steve Erceg

Peso-mosca: Joshua Van x Kevin Borjas

