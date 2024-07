Horário do UFC hoje e onde assistir o evento de sábado (13/07/2024)

Tem evento do UFC hoje à noite com Rose Namajunas e Tracy Cortez como atração principal de uma UFC Fight Night lotada em Denver – sábado, 13 de julho – na Ball Arena em Denver, Colorado.

Que horas começa o UFC hoje?

As preliminares do UFC hoje, dia 13, começam às 20h (horário de Brasília), enquanto o card principal terá início às 23h, com transmissão exclusiva do UFC Fight Pass.

As três primeiras lutas do card preliminar do evento estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube em qualquer lugar do país. As disputas não serão exibidas na Band.

Card Preliminar - a partir das 20h no UFC Fight Pass

Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Prévia do evento principal

Namajunas (12-6) vem de uma vitória unânime sobre Amanda Ribas em março. Ela está atualmente classificada como a número 6 na divisão. Esta é sua terceira luta no nível peso mosca. “Thug Rose” foi uma ex-campeã peso palha duas vezes antes de dar o salto. Ela detém sete vitórias por finalização.

Cortez (11-1) não perde desde sua estreia no MMA em 2017. Atualmente classificada como a número 10 na divisão, sua vitória mais recente foi por decisão unânime sobre Jasmine Jasudavicius em setembro de 2023. Em uma tendência preocupante, todas, exceto duas de suas vitórias, vieram por decisão. Esta é facilmente a maior luta de sua carreira, e acontece inesperadamente.

Card do UFC completo hoje

UFC - Sábado, 13 de julho de 2024 – Apex em Las Vegas

Card principal

Peso mosca feminino: Rose Namajunas vs. Tracy Cortez

Peso meio-médio: Santiago Ponzinibbio vs. Muslim Salikhov

Peso Meio Médio Leve: Drew Dober vs. Jean Silva

Peso meio-médio: Gabriel Bonfirm vs. Ange Loosa

Peso pena: Julian Erosa vs. Christian Rodriguez

Peso médio: Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage

Quais são as preliminares do UFC Fight Night em Denver?

Peso mosca: Joshua Van vs. Charles Johnson

Peso mosca feminino: Vivianne Araujo x Jasmine Jasudavicius

Peso galo: Montel Jackson vs. Da'Mon Blackshear

Peso mosca feminino : Luana Santos x Mariya Agapova

Peso médio: Josh Fremd vs. Andre Petroski

Peso meio-médio: Darrius Flowers vs. Evan Elder