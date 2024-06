Horário do UFC hoje e onde assistir Whittaker vs Aliskerov sábado (22/06/2024)

Neste sábado, 22 de junho, o UFC realizará evento na Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita. A luta principal terá Robert Whittaker enfrentando Ikram Aliskerov em importante disputa no peso médio.

Whittaker foi originalmente escalado para enfrentar Khamzat Chimaev , mas 'Borz' desistiu da luta devido a uma doença. Terceiro colocado na divisão, o neozelandês colocará sua posição em risco contra o adversário não classificado. O vencedor da luta principal pode ser o próximo a disputar o título dos médios do UFC.

O co-evento principal contará com um confronto de pesos pesados ​​entre Sergei Pavlovich e Alexander Volkov. Pavolvich pretende se recuperar da derrota por nocaute técnico para Tom Aspinall no UFC 295 em 11 de novembro de 2023. Ele enfrenta um retorno difícil às competições, já que Volkov está atualmente em uma seqüência de três vitórias consecutivas. Uma vitória de 'Drago' no sábado o colocará em uma conversa séria para finalmente lutar pelo título dos pesos pesados.

Que horas começa o UFC hoje?

As preliminares começam às 20h (horário de Brasília) e terá transmissão exclusividade do UFC Fight Pass, enquanto o card principal terá início às 23h.

As três primeiras lutas do card preliminar do evento estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube em qualquer lugar do país. As disputas não serão exibidas na Band.

Card Preliminar - a partir das 20h no UFC Fight Pass

Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Card do UFC completo hoje

Card principal

Robert Whittaker x Ikram Aliskerov (peso médio)

Sergei Pavlovich x Alexander Volkov (peso pesado)

Kelvin Gastelum x Daniel Rodriguez (peso meio-médio)

Muhammad Naimov x Melsik Baghdasaryan (peso pena)

Johnny Walker x Volkan Oezdemir (meio-pesado)

