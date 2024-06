Horário do UFC hoje e onde assistir o evento de sábado (15/06/2024)

Tem evento do UFC hoje à noite. A modalidade retorna à sua sede para o card Fight Night, neste dia 15 de junho, em Las Vegas.

O UFC Vegas 93 verá a empresa de volta ao UFC Apex e será liderada por uma luta fascinante no peso mosca, enquanto o robusto top 15 Alex Perez enfrenta o talentoso e invicto japonês Tatsuro Taira. Uma vitória de Taira pode lhe garantir uma vaga entre os 10 primeiros. No entanto, uma vitória de Perez pode aproximá-lo da tão cobiçada oportunidade de título.

O card em Las Vegas também verá o retorno dos veteranos do octógono Miles Johns, Nate Maness e Adam Fugitt.

Que horas começa o UFC hoje?

As preliminares começam às 20h (horário de Brasília) e terá transmissão exclusividade do UFC Fight Pass, enquanto o card principal terá início às 23h.

As três primeiras lutas do card preliminar do evento estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube em qualquer lugar do país. As disputas não serão exibidas na Band.

Card Preliminar - a partir das 20h no UFC Fight Pass

Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Card do UFC completo hoje

UFC Vegas 93 - Sábado, 15 de junho de 2024 – Apex em Las Vegas

Card principal

Peso mosca: Alex Perez vs. Tatsuro Taira

Peso médio: Antonio Trocoli vs. Ikram Aliserov

Peso pena: Timmy Cuamba x Lucas Almeida

Peso galo: Douglas Silva de Andrade x Miles Johns

Peso mosca: Asu Almabayev x Jose Johnson

Preliminares