Horário do UFC hoje e 3 formas de assistir o UFC Vegas 83 de 2023

Las Vegas recebe neste sábado, 09 de dezembro, o UFC Vegas 83 com a luta principal de Song Yadong, atual 7º colocado, e Chris Gutierrez, 15º lugar, no UFC Apex. Com transmissão ao vivo, saiba o horário do card preliminar e principal para acompanhar diretamente do Brasil.

Que horas começa o card preliminar no UFC?

O card preliminar no UFC Las Vegas começa às 21h30, horário de Brasília, com transmissão pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming por assinatura. É possível também assistir as três primeiras lutas serão exibidas de graça no canal UFC Brasil no Youtube. Dá para assistir via web ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Ao todo, serão seis lutas para acompanhar neste sábado e em diferentes categorias. E como manda a tradição, o card preliminar traz novas disputas, ou seja, com lutadores que estão começando agora no MMA por diferentes categorias.

CARD PRELIMINAR DO UFC HOJE, 9 DE DEZEMBRO

1) Peso meio-médio: Song Kenan x Kevin Jousset

2) Peso-mosca: Hyun Sung Park x Shannon Ross

3) Peso-leve: Steve Garcia x Melquizael Costa

4) Peso-galo: Luana Santos x Stephanie Egger

5) Peso-mosca: Tatsuro Taira x Carlos Hernandez

6) Peso-palha: Rayanne dos Santos x Talita Alencar

Horário do card principal no UFC Vegas 83

Já o card principal do UFC hoje começa às 00h, horário de Brasília, de domingo, 10 de dezembro, mas a luta entre Song Yadong e Chris Gutierrez só deve acontecer mais tarde na madrugada. Para assistir o evento basta sintonizar o pay-per-view UFC Fight Pass ou a Band, na TV aberta.

Sem o canal Combate, a TV Bandeirantes é a única emissora a ter os direitos de transmissão do UFC na temporada. A Band, no entanto, escolhe quais eventos quer transmitir aos sábados, dividindo a programação com o SFT, evento de MMA nacional.

Hoje, não haverá disputa por cinturão no card principal.

CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE, 9 DE DEZEMBRO

Peso-galo: Song Yadong x Chris Gutierrez

Peso meio-pesado: Anthony Smith x Khalil Rountree Jr.

Peso-leve: Nasrat Haqparast x Jamie Mullarkey

Peso-galo: Tim Elliott x Sumudaerji

Peso-médio: Jun Yong Park x André "Sergipano" Muniz

Quem são os brasileiros no UFC hoje?

O UFC em Las Vegas de 2023 vai apresentar neste sábado a luta de cinco brasileiros, sendo André Muniz é o único brasileiro no card principal. Natural de Montes Claros, Minas Gerais, o lutador de 33 anos vem de derrota para Paul Craig em julho deste ano. Em seu cartel, contabiliza 29 lutas, com 23 vitórias, sendo 15 por finalização, e seis derrotas. Sergipano, seu apelido, vai enfrentar o coreano Jun Yong Park.

Já Melquizael Costa vai enfrentar Steve Garcia no peso-leve. O brasileiro de 27 anos nasceu em Porto de Moz, no Pará, e acumula 20 vitórias e seis derrotas, tendo em seu cartel oito vitórias no primeiro round, seis por finalização e sete por nocaute.

Luana Santos, 23 anos, pesou acima do limite permitido para peso-galo e por isso foi multada em 20% de sua bolsa, que irá para a adversária. Ela acumula seis vitórias e uma derrota, e hoje vai enfrentar a suíça Stephanie Egger.

As brasileiras Rayanne Amanda e Talita Alencar são estreantes no UFC e vão se enfrentar no peso-palha. De um lado está a paraense Rayanne, 28 anos, que soma 20 lutas em seu cartel somados em 14 vitórias e seis empates. Já a maranhense Talita, 33 anos, tem quatro vitórias e um empate na carreira. Seu estilo de luta é baseado em grapplers, técnica que utiliza arremessos, tropeções, raspagens, lutas de clinch, lutas no solo e submissões.

Quando acaba o UFC em 2023?

O último evento do UFC em 2023 está marcado para o próximo sábado, 16 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O UFC 296 trará duas disputas por cinturão em diferentes categorias: a primeira entre Alexandre Pantoja e Brandon Royval, no peso-mosca, e a principal entre Leon Edwards e Colby Covington, no peso meio-médio.

No peso meio-médio, Leon vi defender o seu título contra Colby, que coleciona 17 vitórias e três derrotas, sendo nove vitórias por decisão, quatro por finalização e quatro por nocaute. Já no peso-mosca, o brasileiro Alexandre Pantoja vai lutar contra Brandon Royval.

Além de Pantoja, outros quatro brasileiros farão parte do UFC 296: Vicente Luque, Karol Rosa, Ariane Lipski e Lucas Almeida.

O UFC é transmitido com exclusividade pelo UFC Fight Pass, plataforma de streaming para assinantes. Dá para assistir no computador ou aplicativo para celular, tablet e smartv.

Leia também: Data da Luta de Popó e Bambam