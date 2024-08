Horário do UFC hoje e onde assistir Tybura x Spivac sábado (10/08/24)

Tem evento do UFC hoje à noite. Dois poderosos lutadores pesos pesados ​​estão prontos para lutar um contra o outro no octógono como a revanche do evento principal durante o UFC Fight Night. O lutador polonês Marcin “Tybur” Tybura enfrenta o Serghei Spivac neste sábado, 10 de agosto.

Que horas começa o UFC hoje?

UFC Fight Night: Tybura vs. Spivac 2 acontece no UFC Apex em Las Vegas, Nevada, com horário de início às 20h. O card principal está previsto para começar às 23h (de Brasília).

As três primeiras lutas do card preliminar do evento estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube em qualquer lugar do país. As disputas do esporte não serão exibidas na Band.

Card Preliminar - a partir das 20h no UFC Fight Pass

Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Card completo das lutas de hoje

As preliminares antes do card principal apresentam Jonny Parsons x Yusaku Kinoshita. Parsons está em uma sequência de seis vitórias, com sua última vitória e luta ocorrendo em julho de 2023. Kinoshita passou de uma vitória no Dana White's Contender Series para duas derrotas consecutivas. Os pesos galos Karol Rosa e Pannie Kianzad buscam retornar à coluna das vitórias.

Card principal

Marcin Tybura vs. Serghei Spivac 2; Pesos Pesados

Chris Gutierrez vs. Javid Basharat; Pesos-galos

Damon Jackson vs. Chepe Mariscal; Pesos-pena

Yana Santos vs. Chelsea Chandler; Pesos-galos

Allan Nascimento vs. Jafel Filho; Flyweights

Preliminar