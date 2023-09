Horário do UFC hoje: luta de Adesanya x Strickland no sábado - 09/09

Horário do UFC hoje: luta de Adesanya x Strickland no sábado – 09/09

Diretamente de Sydney, na Austrália, o atual campeão peso-médio Israel Adesanya vai defender o cinturão contra Sean Strickland neste sábado, 9 de setembro, no UFC 293 com previsão de cinco rounds. O card preliminar começa às 19h30 e card principal às 23h (horários de Brasília).

Onde vai passar o UFC 293 hoje

O card preliminar e principal do UFC 293 terá transmissão ao vivo pelo UFC Fight Pass em todos os estados do Brasil. Acesse www.ufcfightpass.com.br ou o aplicativo no celular e se torne assinante para ver a programação exclusiva neste sábado. As três primeiras lutas serão transmitidas de graça no Youtube e Facebook da UFC Brasil.

A TV Bandeirantes não vai exibir o evento de artes marciais neste sábado porque decidiu passar SFT, um dos maiores eventos de MMA do Brasil na atualidade entre diferentes categorias.

As lutas preliminares começam às 19h30, com sete disputas, enquanto o principal vem na sequência às 23h, ambos pelo horário de Brasília. É importante lembrar que a Austrália está está 13 horas à frente de Brasília.

Israel Adesanya vai defender o seu cinturão peso-médio neste sábado, na Austrália, contra o americano Sean Strickland, quinto no ranking da categoria. O confronto é equilibrado e não há favorito, mas o fã de artes marciais tem a certeza de que pode esperar uma épica luta no octógono.

Quais são as lutas do UFC 293 hoje

A programação do UFC 293 em Sydney traz 12 lutas entre o Card Preliminar e Principal por diferentes categorias. O embate principal da noite vale o cinturão peso-médio entre Israel Adesanya e Sean Strickland.

Para participar do evento os atletas passam pela pesagem no dia anterior à sua luta, onde precisam seguir à risca o peso exibido pela liga, além dos requisitos exigidos.

Card Preliminar - a partir das 19h30 no UFC Fight Pass

Peso meio-pesado: Carlos Ulberg x Da Woon Jung

Peso-pena: Jack Jenkins x Chepe Mariscal

Peso-leve: Jamie Mullarkey x John Makdessi

Peso-leve: Nasrat Haqparast x Landon Quiñones

Peso meio-médio: Mike Diamond x Charles Radtke

Peso-pena: Shane Young x Gabriel Miranda

Peso meio-médio: Kevin Jousset x Kiefer Crosb

Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Cinturão peso-médio: Israel Adesanya x Sean Strickland

Peso-pesado: Tai Tuivasa x Alexander Volkov

Peso-mosca: Manel Kape x Felipe dos Santos

Peso-pesado: Justin Tafa x Austen Lane

Peso meio-pesado: Tyson Pedro x Anton Turkalj

Quem é Adesanya?

Atual campeão peso-médio, o nigeriano Israel Adesanya, 34 anos, defenderá o seu título contra o americano Sean Strickland neste sábado, na Austrália. Em abril deste ano, Israel derrotou o brasileiro Alex Poatan por nocaute e garantiu assim o cinturão.

Israel é um dos mais experientes lutadores da liga norte-americana de MMA, com oito lutas valendo o título na carreira, atrás apenas de Anderson Silva, com 11. Adesanya também é especialista em nocautes, colecionando cinco entre as lutas, 13 knockdowns e 976 golpes conectados no octógono.

O nigeriano está pronto para fazer história na noite deste sábado. Se vencer, manterá o seu nome no peso-médio após defender por duas ocasiões o seu cinturão.

Brasileiros no UFC hoje

O evento terá dois representantes do Brasil: Felipe do Santos, que estreia na liga norte-americana de MMA contra Manel Kape, na categoria peso-mosca, e Gabriel Miranda, no Card Preliminar, contra Shane Young no peso-pena.

Felipe, de 22 anos, nasceu em Maceió, e coleciona duas vitórias por nocaute, três por finalização e três vitórias no primeiro round. O brasileiro está apenas começando na liga, mas já é uma grande promessa do MMA.

Já Gabriel, 33 anos, é de Telêmaco Borba, no Paraná, e estreou no UFC em 3 de setembro do ano passado, com derrota para Benoît Saint-Denis no peso-leve. Gabriel tem trê sequências de vitórias, 15 por finalização e 14 no primeiro round.

Veja o resultado luta de Popó x Júnior Duble no Fight Music 3