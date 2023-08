Resultado luta de Popó x Júnior Duble: quem ganhou o Fight Music 3

Acelino Popó Freitas, 47 anos, derrotou Júnior Dublê no Fight Music 3, realizado na madrugada de domingo, 27 de agosto, em São Paulo. Veja como foi luta entre o tetracampeão mundial Popó e o youtuber Junior Dublê.

Quem ganhou a luta de Popó x Júnior Duble

A luta de Popó x Júnior Duble durou em torno de 1 minutos, com vitória para Acelino Popó Freitas. O boxeador não deu chance para o youtuber, que se protegeu dos golpes, sem reagir. Júnior Dublê desistiu da luta, que começou por volta das 00h50 da madruga de domingo, 27.

Mais cedo, Dynho perdeu para Livinho, que disputava sua primeira luta de boxe. O confronto terminou no quarto round após o MC atropelar Dynho.

🚨GRAVE: Popó chega macetando Jr. Dublê e coloca o sósia do Vin Diesel pra correr até cair no chão. #FMSnoCombate pic.twitter.com/z69Y4ElzWt — CHOQUEI (@choquei) August 27, 2023

Popó, se aposentou em 2017 depois de mais de 22 anos de carreira no boxe profissional. O tetracampeão mundial acumula 41 vitórias em 34 por nocaute, com a última luta em 29 de abril contra o americano Zahir Raheem, a segunda conquista do título da Organização Mundial do Boxe.

Hoje, aos 47 anos, Popó está de volta aos ringues, participando de eventos contra celebridades. Esta é a sua terceira partida amistosa, somando empate com Whindersson Nunes e vitória contra José Landis-Jons no ano passado.

Inicialmente, popó enfrentaria Naldo, mas o cantor alegou falta de tempo para participar do evento, deixando o ídolo brasileiro do boxe revoltado.

O adversário de Popó no Fight Music Show foi Júnior Dublê, influenciador de 45 anos e sósia do ator americano Vin Diesel. No Instagram Dublê tem mais de 3 milhões de seguidores, enquanto no Youtube acumula quase 2 milhões de inscritos.

Em seu canal no Youtube, Júnior é famoso por fazer pegadinhas que ultrapassam 600 mil visualizações. Nos últimos meses ele passou a publicar vídeos treinando para o confronto contra Popó, dizendo-se preparado para lutar contra o tetracampeão brasileiro.