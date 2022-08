Horário do UFC hoje: programação e card completo neste sábado (20/08)

Prepare-se para muita ação e grandes emoções, porque tem disputa de cinturão no UFC hoje! O octógono mais famoso mundo recebe a disputa entre Usman x Edwards neste sábado, 20 de agosto, na categoria peso meio-médio, com início às 19h (horário de Brasília), nos Estados Unidos. Confira a programação completa e as lutas do UFC hoje a seguir no texto.

Qual é o horário do UFC hoje

O horário do UFC hoje vai ser às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília, diretamente de Vivint Arena, Salt Lake City, nos Estados Unidos.

Para assistir o evento de luta completo, basta sintonizar o canal Combate, disponível para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura. A emissora, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade a partir de R$ 39,90 por mês.

A transmissão do evento será comandada por Luiz Prota e Rodrigo Minotauro no Card Preliminar, enquanto Rhoodes Lima narra e Luciano Andrade e Fabrício Werdum comentam o Card Principal.

Para o torcedor que prefere assistir online pelo celular, a oportunidade de acompanhar é através do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes. Basta acessar o aplicativo e assistir também pelo tablet, computador ou smart V, por valores R$24,90 até R$86,90.

Porém, além de assistir pela TV, o torcedor tem a oportunidade de acompanhar as duas primeiras lutas totalmente de graça pelo canal do UFC Brasil no Youtube.

UFC hoje Card Completo 2022

É tudo ou nada no UFC hoje! Tem disputa de cinturão na luta principal da noite, brasileiros no octógono e muita rivalidade nesta revanche esperada por torcedores.

Kamaru Usman e Leon Edwards se enfrentaram pela primeira vez em dezembro de 2015, com vitória de Usman. Agora, os dois se enfrentaram para uma revanche histórica que promete muita ação. O nigeriano está invicto neste momento com 15 vitórias, já Edwards não perdeu também, com 10 lutas de invencibilidade.

No Card, os brasileiros Paulo Borrachinha luta com Luke Rockhold, José Aldo contra Merab Dvalishvili, Daniel Miojo diante de Victor Altamirano, Amir Albazi contra Francisco Figueiredo e Léo Santos ljutando contra Jared Gordon.

Confira o Card completo do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR – 19h

Peso-mosca: Daniel Miojo x Victor Altamirano

Peso-galo: Aori Qileng x Jay Perrin

Peso-mosca: Amir Albazi x Francisco Figueiredo

Peso-meio-médio: AJ Fletcher x Ange Loosa

Peso-mosca: Miranda Maverick x Shana Young

Peso-pena: Sean Woodson x Luis Saldaña

Peso-galo: Wu Yanan x Lucie Pudilova

Peso-leve: Léo Santos x Jared Gordon

CARD PRINCIPAL – 23h

Peso-meio-pesado: Tyson Pedro x Harry Hunsucker

Peso-pesado: Marcin Tybura x Alexandr Romanov

Peso-galo: José Aldo x Merab Dvalishvili

Peso-médio: Paulo Borrachinha x Luke Rockhold

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Leon Edwards

Acompanhe a pesagem dos atletas.

