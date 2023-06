Horário treino classificatório F1 hoje e como assistir GP da Espanha 2023

Os pilotos voltam para o Circuito de Catalunha neste sábado, 03 de junho, para o treino classificatório F1 hoje que define o grid de largada válido para o Grande Prêmio da Espanha. Esta é a sétima etapa da temporada na Fórmula 1. Para não perder nada, confira os horários e a programação do sábado.

Horário treino classificatório F1 hoje

O horário do treino classificatório da Fórmula 1 começa às 11h, onze da manhã, horário de Brasília, no Circuito de Catalunha. O canal da Band, na TV aberta, transmite a qualificação ao vivo para todo o país com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson.

Para assistir online é só acessar o site da Band (www.band.uol.com.br) e o aplicativo BandPlay. É de graça em ambas as plataformas.

Mais cedo, o terceiro treino livre começa a partir das 07h30, horário de Brasília. O canal BandSports é o único que transmite o evento.

Sábado, 03 de junho | treino classificatório F1 hoje

07h30 – Treino livre 3 (BandSports)

11h – Treino classificatório (Band, BandSports, site da BAND e Bandplay)

Domingo, 04 de junho | Corrida F1 hoje

10h – GP da Espanha (Band, BandSports, site da BAND e Bandplay)

O que é o treino de classificação?

O treino classificatório tem como principal objetivo definir o grid de largada para a corrida de domingo. É o tradicional modelo utilizado aos sábados, onde os vinte pilotos entram na pista em busca da volta mais rápida. Aquele que conquistar o melhor tempo é pole position no fim de semana, garantindo o primeiro lugar no grid.

São três sessões em tempos diferentes: o Q1, Q2 e Q3. O primeiro tempo é o Q1, onde os vinte pilotos entram no circuito pelo melhor tempo. A corrida dura 20 minutos e os cinco últimos são eliminados.

Depois, o Q2 acontece por 15 minutos e novamente os cinco últimos são eliminados. Os dez sobreviventes vão para o Q3 com 12 minutos, onde a volta mais rápida é pole position. Nenhum ponto é distribuído aos pilotos ao fim do treino classificatório.

Lembrando que a classificação final forma o grid de largada.

Conheça o Circuito da Catalunha

Localizado em Montmeló, o Circuito da Catalunha tem 4,657 quilômetros. Muitos conhecem a pista como ‘Circuito de Barcelona-Catalunha’, mesmo sem estar localizada na cidade de Barcelona.

A pista foi construída em 1989, enquanto a primeira corrida foi realizada em 1991. O Campeonato Espanhol de Turismo trouxa a corrida de carros e foi um grande sucesso, tanto que no mesmo ano a competição entrou para o calendário da Fórmula 1.

A primeira corrida do GP da Espanha contou com a vitória por Nigel Mansell, deixando Ayrton Senna para trás. Hoje, nenhum piloto tem o recorde de melhor tempo na Espanha.

