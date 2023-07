Horário treino livre GP da Inglaterra F1, o clássico Silverstone

O Grande Prêmio da Inglaterra começa nesta sexta-feira, 07 de julho, com o treino livre a partir das 08h30, horário de Brasília, no Circuito de Silverstone. Esta é a décima etapa da temporada.

Como assistir o treino livre da F1 no GP da Inglaterra?

O primeiro treino livre da Fórmula 1 começa às 08h30, horário de Brasília, em Silverstone, durante o Grande Prêmio da Inglaterra. Mais tarde, às 12h, o segundo treino livre será realizado. A transmissão será da BandSports.

Não há previsão de chuva para esta sexta-feira, mas o sábado e o domingo podem trazer muita água para a pista mais famosa do calendário da Fórmula 1.

A Red Bull pode ter estado invicta em 2023, mas a equipe austríaca ainda não registrou uma vitória em Silverstone desde que a F1 mudou para motores V6 turbo híbridos em 2014. A última vitória da Red Bull no GP da Inglaterra foi em 2012, cortesia de Mark Webber, com todas as corridas subsequentes vencidas por Mercedes ou Ferrari.

Sexta-feira (07/07):

Treino livre 1 - 08h30 (BandSports)

Treino livre 2 - 12h (BandSports)

Sábado (08/07):

Treino livre 3 - 07h30 (BandSports)

Treino classificatório - 11h (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Domingo (09/07):

GP da Inglaterra - 11h (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Saiba quem tem mais vitórias entre Hamilton ou Verstappen

Conheça o Circuito de Silverstone na Fórmula 1

Não há dúvidas de que o Circuito de Silverstone, localizado na região das East Midlands, na Inglaterra, é um dos mais famosos do calendário da Fórmula 1. Com 5,891 quilômetros, a pista entregará grandes emoções aos torcedores apaixonados na modalidade.

Os primeiros indícios do circuito inglês surgiram em 1942, quando a estrada de perímetro foi construída para o aeródromo. A primeira corrida no local aconteceu cinco anos depois, enquanto Silverstone só integrou o quadro de corridas da modalidade em 1950, em 13 de maio. Giuseppe Farina venceu a corrida com a Alfa Romeo.

O circuito tem 18 curvas, tendo duas zonas de DRS este ano. Esta é uma das pistas mais rápidas do calendário da Fórmula 1, o que deixa a disputa ainda mais intrigante para os competidores e também os torcedores. O recorde pertence à Max Verstappen, em 2020, com o tempo de 1:27.097.

Quais pneus os pilotos vão usar?

A Pirelli e a Fórmula 1 vão disponibilizar para o fim de semana em Silverstone os pneus C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios).

Serão dois jogos de pneus duros, três de pneus médios e oito jogos de pneus macios, além do pneu intermediário verde e do molhado se necessário, já que a previsão do tempo indica chuva para o fim de semana na Inglaterra. A Pirelli também deve apresentar uma nova construção de pneus para todos os compostos secos no evento.

Serão duas zonas de DRS na pista, a primeira na curva 5 e a segunda na curva 14.

