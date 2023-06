Confira a programação do GP do Canadá. Foto: Reprodução Pixabay

Confira a programação completa do Grande Prêmio do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve

Horários da F1 do GP do Canadá 2023: programação do fim de semana

É a vez do Canadá receber a Fórmula 1 na temporada. Neste fim de semana, o Grande Prêmio do Canadá terá treinos livres, classificatório e a corrida no domingo no Circuito Gilles Villeneuve para fechar com chave de ouro a etapa. Confira os horários da F1 e a programação completa do GP do Canadá.

Horários da F1 no GP do Canadá 2023

Com possibilidade de chuva no fim de semana, o Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, receberá a oitava prova da temporada na Fórmula 1. Na temporada passada, Max Verstappen venceu a corrida no domingo. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida para fechar o fim de semana de automobilismo. Confira a programação completa e os horários da F1 no Canadá.

Sexta-feira, 16 de junho | F1 do GP do Canadá 2023

14h30 - Treino livre 1 (BandSports)

18h - Treino livre 2 (BandSports)

Sábado, 17 de junho | F1 do GP do Canadá 2023

13h30 - Treino livre 3 (BandSports)

17h - Treino classificatório (Band, BandSports, site da Band e Bandplay)

Domingo, 18 de junho | F1 do GP do Canadá 2023

15h - GP do Canadá (Band, BandSports, site da Band e Bandplay)

19h - Reprise GP do Canadá (BandSports)

Conheça o Circuito Gilles Villeneuve

Localizado em Montreal, no Canadá, o Circuito Gilles Villeneuve de 4,361 quilômetros será a casa da oitava prova da Fórmula 1 neste fim de semana, entre 16, 17 e 18 de junho. Serão 70 voltas na pista.

O espaço foi construído em 1967 para receber os Jogos Olímpicos de Verão de Montreal. Inicialmente, a ilha de Notre Dame artificial foi criada, mas depois a pista de corrida foi construída para formar-se o circuito de automobilismo no país.

Mesmo com o sucesso da pista no Canadá, a prova só entrou para o calendário da Fórmula 1 em 1978, com a vitória de Gilles Villeneuve, dando o nome ao circuito. No total, são 13 curvas na pista.

O circuito canadense é conhecido por ser rápido e de baixo 'downforce', favorito dos pilotos. Além disso, tem bastante chicanes de frenagem pesada, além do famoso grampo para fazer as âncoras trabalharem duro. Mas fora das curvas, a pista é rápida e fluida.

Quais pneus os pilotos vão usar no GP do Canadá 2023?

A Pirelli, fornecedora oficial dos pneus para a Fórmula 1, definiu que os compostos deste fim de semana no Canadá serão os mais macios da gama (C3, C4 e C5), assim como no ano passado.

As altas velocidades da pista foram levadas em consideração pelos fabricantes e responsáveis da Pirelli para o fim de semana. Além disso, a empresa também espera que o C5 seja usado principalmente para o treino de qualificação, enquanto os outros dois são os preferidos para a corrida.

Os pilotos deverão ficar de olho na temperatura porque é provável que chova em Montreal, no Canadá.



