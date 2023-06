Resultado Fórmula 1 hoje: Verstappen ganha o GP da Espanha da F1

Verstappen e Hamilton no pódio - Foto: F1/Getty Images/reprodução

Max Verstappen da Red Bull dominou as pistas e foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo, 04 de junho, no Grande Prêmio da Espanha, a sétima da temporada 2023.A Mercedes fechou o pódio. Confira o resultado Fórmula 1 hoje completo.

Resumo do resultado Fórmula 1 hoje:

1 Max VERSTAPPEN

2 Lewis HAMILTON

3 George RUSSEL

Resultado Fórmula 1 hoje – GP da Espanha

O sétimo fim de semana de corrida da temporada ocorreu em Barcelona e Max Verstappen foi quem ganhou a corrida. Lewis Hamilton é o segundo, enquanto George Russell subiu para o terceiro. Perez em quarto e Sainz em quinto. Mercedes teve seu melhor resultado e seu melhor desempenho, confortavelmente, do ano.

“Mega trabalho pessoal, mega trabalho”, diz Hamilton no rádio.

“Muito obrigado a todos na fábrica, continuando a empurrar. Esta é uma demonstração real de todo o seu trabalho duro, então obrigado. Vamos continuar pressionando. Mega trabalho para George também.”

Russell largou em 12º, mas subiu na tabela de classificação cedo e segurou o ataque tardio de Perez.

Com isso, a Red Bull produziu quatro vitórias em sete corridas para começar a temporada de Fórmula 1, então não foi realmente uma surpresa que o piloto subisse ao pódio neste dia 4 de junho após 66 voltas.

Confira o pódio completo do Grande Prêmio da Espanha.

1. VER

2. HAM

3. RUS

4. PER

5. SAI

6. STR

7. ALO

8. OCO

9. ZHO

10. GAS

11. LEC

12. TSU

13. PIA

14. DEV

15. HUL

16. ALB

17. NOR

18. MAG

19. BOT

20. SAR

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

O Grande Prêmio do Canadá será realizada no domingo, 18 de junho de 2023, a partir das 14 horas. Correndo no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, os pilotos vão fazer 70 voltas na pista de 4,361 quilômetros. Esta é a exigência número um da prova, além da atenção máxima.

O Grand Prix só passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1 em 1978, onde o nome do circuito, localizado na ilha artificial de Notre Dame, é uma homenagem para o piloto canadense Gilles Villeneuve, cujo profissional conquistou a primeira vitória na competição justamente em casa.

Inicialmente, a pista foi criada em 1967 para receber a Expo 67 World’s Fair e os Jogos Olímpicos de Verão naquele mesmo ano. Porém, com os eventos finalizados, a pista passou a ser inserida dentro do espaço para receber corridas de automobilismo.

O circuito é rápido e tem baixa força aerodinâmica, com chicanes de frenagem. São 13 curvas. A pista, no entanto, é fluída e muito rápida para os pilotos.

GP do Canadá – 16 e 18 de junho de 2023

