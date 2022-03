Horários da F1 em Jeddah: programação do GP da Arábia Saudita

Os pilotos voltam a correr neste fim de semana, entre os dias 25 e 27 de março, pelo Grande Prêmio da Arábia Saudita, a segunda etapa da temporada 2022 na Fórmula 1 pelo Circuito de Jeddah, em Gidá. A Ferrari busca se manter no topo da classificação depois de uma estreia emocionante. Confira a programação na F1 e os horário da prova de Jeddah.

Horários da F1 em Jeddah na Arábia Saudita

O Grande Prêmio de Jeddah na F1 tem os horários alternados neste fim de semana. Por conta do fuso horário de seis horas à frente de Brasília, as competições serão transmitidos a partir das 11h, seguindo até a tarde com as duas horas da tarde pelo horário de Brasília.

A prova é a segunda do calendário na temporada 2022 na Fórmula 1. Todos os competidores estarão no Circuito de Jeddah, na Arábia, buscando o pódio desde os treinos livres até a corrida no domingo. Em 2021, Lewis Hamilton, da Mercedes, foi quem venceu a corrida. Dessa maneira, confira a programação completa do fim de semana e todos os horários da F1 em Jeddah.

Sexta-feira (25/03) – F1 em Jeddah

Treino Livre 1 – 11h (BandSports)

Treino Livre 2 – 14h (BandSports)

Sábado (26/03) – F1 em Jeddah

Treino Livre 3 – 11h (BandSports)

Treino Classificatório – 14h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (27/03) – F1 em Jeddah

Corrida do GP de Abu Dhabi – 14h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 22h (BandSports)

Conheça o Circuito de Jeddah na F1 em 2022

O Circuito de Jeddah é a segunda etapa da temporada este ano. Exigindo 50 voltas dos pilotos neste fim de semana, o espaço está localizado em Corniche, pela cidade de Gidá, na Arábia Saudita, uma área de resort costeira de 30 km, projetada pela empresa Tilke.

Pela primeira vez na história, o Circuito de rua recebeu a Fórmula 1 em 2021, com a vitória de Lewis Hamilton na pista do Oriente Médio, mais uma que se une pela história do continente. Entretanto, a corrida contou com grandes polêmicas principalmente pela produção da própria pista.

Com o clima quente da Arábia Saudita, a pista de Jeddah exige muita rapidez dos pilotos. As velocidades médias no circuito são de 250 km/h, além de contar também com 27 curvas, tornando-se a pista com o maior número de curvas no calendário.

Onde assistir a Fórmula 1 em 2022?

A Rede Bandeirantes, emissora da TV aberta, tem a exclusividade para transmitir a Fórmula 1 na temporada aos finais de semana. O calendário, com início em março até novembro de 2022, conta com 23 provas de corridas para o torcedor acompanhar.

O canal da BAND, na TV aberta, transmite aos finais de semana o treino classificatório no sábado e a corrida no domingo ao vivo e de graça para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o canal BandSports, disponível somente em operadoras por assinatura, responsável por passar os treinos livres e o classificatório, além do reprise da corrida de domingo.

Entretanto, também existe a possibilidade de acompanhar a Fórmula 1 online através do site da Band (www.band.uol.com.br), com a retransmissão do canal aberto. O mesmo acontece com o aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS.

Por fim, a Liberty Media em parceria com a Fórmula 1 oferece a F1 TV, disponível pelo site (www.f1tv.formula1.com) sob os valores de R$39,90 ou R$26,99. A plataforma dispõe das transmissões ao vivo de treinos e corridas, além de câmeras exclusivas a bordo do piloto e rádios das equipes.

+ Saiba quem são as esposas e namoradas dos pilotos da Fórmula 1