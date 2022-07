Horários do GP da Áustria F1 em 2022: programação da Fórmula 1

O fim de semana promete grandes emoções na Fórmula 1! Com os horários do GP da Áustria F1 já definidos, os torcedores vão ficar de olho para não perder nenhum lance. Os vinte pilotos correm no Circuito de Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, em dois treinos livres, um classificatório, a corrida sprint e a prova no domingo. Confira a seguir a programação completa da Fórmula 1.

Esta é a segunda prova do ano com corrida sprint, novo formato de classificação do torneio de automobilismo.

Horários do GP da Áustria F1

Os horários do GP da Áustria F1 neste fim de semana vão ser apenas no período da manhã, entre as sete da manhã até o meio dia.

O Grande Prêmio da Áustria é a décima primeira etapa da temporada na Fórmula 1, contando com dois treinos livres, um classificatório, a sprint race e a corrida no domingo, entre os dias 8, 9 e 10 de julho de 2022.

Os pilotos disputam a prova no Circuito de Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria. A previsão do tempo promete chuva e frio para o fim de semana. Com isso, a atenção das equipes terá de se redobrada para evitar acidentes e complicações nos carros.

Max Verstappen ainda é o líder da classificação dos pilotos na Fórmula 1, enquanto Sergio Perez, também da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, brigam pela ponta.

Confira a programação completa de horários no GP da Áustria.

Sexta-feira (08/07):

Treino livre 1 – 08h30

Treino de classificação – 12h

Sábado (09/07):

Treino livre 2 – 07h

Corrida Sprint – 11h30

Domingo (10/07):

Gp da Áustria 2022 – 10h

Conheça o Circuito de Red Bull Ring na F1

Localizado na cidade de Spielberg, na Áustria, o Circuito de Red Bull Ring reúne os pilotos na disputa pela décima primeira etapa da temporada na Fórmula 1 em 2022. Serão 71 voltas na pista de 4,318 quilômetros em Spielberg no domingo, em 10 de julho.

Com dez curvas, o circuito é um dos favoritos dos pilotos. Ele é pequeno, mas exige atenção dos profissionais assim como entre as outras etapas. Voltas curtas são a característica principal desta pista, onde a primeira metade exige potência dos carros já que disparam em três retas separadas por um par de direitas em subida.

Já nas ladeiras, o circuito torna-se um tobogã regular onde os carros passam por curvas rápidas, com destaque para a destra de Rindt, nomeada para o primeiro campeão e representante na Fórmula 1 da Áustria.

O Circuito de Red Bull Ring foi criado em 1969, utilizado como substituto do circuito do aeródromo de Zeltweg, com todas as reformas e atualizações que vemos hoje. A pista, no entanto, foi construída em 1995.

Em 1997, passou a fazer parte da F1 com o Grand Prix, com vitória de Jacques Villeneuve.

Quem venceu o GP da Áustria em anos passados?

No ano passado, em 2021, Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou o GP da Áustria na Fórmula 1, sob o tempo de 1:23:54.543. O holandês também conquistou a pole position no treino classificatório.

No pódio ficaram Valtteri Bottas, da Mercedes na época, e Lando Norris, da McLaren.

O recorde pertence à Carlos Sainz, da Ferrari, em 2020 com 1m05s619.

Vencedores recentes do GP da Áustria – Horários do GP da Áustria F1

2020 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2019 – Max Verstappen (Red Bull)

2018 – Max Verstappen (Red Bull)

2017 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2016 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 – Nico Rosberg (Mercedes)

