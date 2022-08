Horários do GP da Bélgica na Fórmula 1 no fim de semana

Após uma longa pausa, a Fórmula 1 está de volta! O Grande Prêmio da Bélgica está marcado para este fim de semana, a décima quarta etapa da temporada. Entre os horários do GP da Bélgica são três treinos livres, um classificatório e a corrida, começando na sexta-feira, 26 de agosto, a partir das 09h (horário de Brasília).

O Circuito Spa-Francorchamps vai receber a prova da Bélgica neste fim de semana, localizado nos arredores das cidades de Spa, Stavelot e Malmedy, província de Liege.

O Grande Prêmio da Bélgica é a décima quarta prova da temporada 2022 na competição, realizada no Circuito Spa-Francorchamps.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo entre os dias 26, 27 e 28 de agosto de 2022, com todos os vinte pilotos no circuito. O clima na região promete estar nublado e ensolarado, com muito calor para os torcedores presentes.

A briga pela liderança entre Charles Leclerc e Max Verstappen promete ganhar um novo episódio neste fim de semana, especialmente porque os pilotos estarão de volta após uma longa pausa na temporada de muito estudo, estratégias e muita discussão entre as equipes.

Essa é a primeira prova desde a paralisação. Por isso, confira toda a programação e os horários do GP da Bélgica na Fórmula 1 neste fim de semana.

Sexta-feira (26/08):

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (27/08):

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, BandPlay e Site da BAND)

Domingo (28/08):

GP da Bélgica – 10h (BAND, BandPlay e Site da BAND)

Reprise GP da Bélgica – 16h45 (BandSports)

Conheça o Circuito Spa-Francorchamps, na Bélgica

O torcedor que é apaixonado por Fórmula 1 com certeza já ouviu falar do Circuito Spa-Francorchamps, localizado em Stavelot, na Bélgica. No domingo, a prova será realizada ao longo de 44 voltas do Circuito de 7.004 quilômetros.

A pista foi construída em 1921, sob as ideias dos designers de Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem com ajuda das estradas públicas entre as cidades de Francorchamps, Malmedy e Stavelot para criar o circuito de 14,9 km, entre florestas e colinas. No entanto, em 1979, ela foi reconstruída em um novo circuito com apenas metade do tamanho original, com 7.004 km.

A primeira prova da Bélgica aconteceu em 1950, ou seja, é um dos sete a integrar o calendário desde o primeiro ano do campeonato da Fórmula 1, com vitória de Juan Manuel Fangio. Hoje, o recorde pertence a Valtteri Bottas, em 2018, sob o tempo de 1m46s286.

Quem vai correr no GP da Bélgica em 2022?

Todos os vinte pilotos da Fórmula 1 correm neste fim de semana pelo Grande Prêmio da Bélgica, a primeira etapa após a longa pausa no mês de agosto de 2022. Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação dos pilotos com 258 pontos, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, contabiliza 178 em segundo lugar.

Ambos os pilotos são os favoritos na briga pelo título da temporada. No entanto, Carlos Sainz, Sergio Perez e George Russell continuam vivos na disputa entre a classificação, buscando cada vez mais disputarem as provas entre as pistas.

Já foram 13 provas da Fórmula 1, faltando apenas 9 para o fim da temporada. Confira a seguir todos os pilotos que vão correr no GP da Bélgica neste fim de semana.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE:

Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS:

Mick Schumacher e Kevin Magnussen

ALPHATAURI:

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN:

Sebastian Vettel e Lance Stroll

WILLIAM:

Nicholas Latifi e Alexander Albon

