Horários F1 no GP do Canadá 2022: calendário da Fórmula 1

Os horários F1 já estão definidos para o fim de semana do Grande Prêmio do Canadá. Para a nona etapa da temporada da Fórmula 1, os pilotos correm em Circuito Gilles Villeneuve, na cidade de Montreal, por três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo. Se você não quer perder nenhum momento, saiba quais são os horários F1 GP do Canadá 2022 e onde assistir.

Horários F1 GP do Canadá 2022

O Grande Prêmio do Canadá é a nona etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. Serão três treinos livres, um treino de classificação e a corrida no domingo entre 17, 18 e 19 de junho.

Os pilotos correm no Circuito Gilles Villeneuve, na cidade de Montreal, no Canadá. No ano passado, a etapa não aconteceu devido as condições da pandemia do Covid-19 em todo o país. Agora, as equipes prometem força total dentro da pista em busca da maior pontuação.

O tempo em Montreal pode ser de chuva, para a surpresa dos torcedores. Max Verstappen, da Red Bull, quer a vitória para se manter na liderança da classificação dos pilotos. Já Charles Leclerc, da Ferrari, quer retomar o favoritismo e brigar pelo título do Mundial na Fórmula 1.

Confira a programação completa dos Horários do GP do Canadá 2022.

Sexta-feira (17/06) – Horários F1 GP do Canadá 2022

Treino livre 1 – 15h (BandSports)

Treino livre 2 – 18h (BandSports)

Sábado (18/06) – Horários F1 GP do Canadá 2022

Treino livre 3 – 14h (BandSports)

Treino classificatório – 17h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (19/06) – Horários F1 GP do Canadá 2022

Corrida – 15h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNews FM)

Onde assistir ao GP do Canadá – Horários F1

O Grande Prêmio do Canadá na Fórmula 1 vai passar na BAND, pela TV aberta disponível para todos os estados do Brasil, no próximo domingo, 19 de junho de 2022.

Com exclusividade, o canal da Rede Bandeirantes possui os direitos de transmissão da competição de automobilismo e, por isso, exibe todas as emoções aos finais de semana para todo o país. O evento tem participação de Sérgio Maurício, Mariana Becker, Reginaldo Leme e Max Wilson.

Pela TV paga, o canal do BandSports é a opção para curtir os treinos livres e o classificatório na sexta e sábado, respectivamente. Online, o site da BAND exibe as emoções ao vivo e de graça. Haverá trechos da corrida no youtube oficial da F1.

Circuito Gilles Villeneuve na Fórmula 1

Correndo no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, no Canadá, os pilotos vão fazer 70 voltas na pista de 4,361 quilômetros. Esta é a exigência número um da prova, além da atenção máxima.

O Grand Prix só passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1 em 1978, onde o nome do circuito, localizado na ilha artificial de Notre Dame, é uma homenagem para o piloto canadense Gilles Villeneuve, cujo profissional conquistou a primeira vitória na competição justamente em casa.

Inicialmente, a pista foi criada em 1967 para receber a Expo 67 World’s Fair e os Jogos Olímpicos de Verão naquele mesmo ano. Porém, com os eventos finalizados, a pista passou a ser inserida dentro do espaço para receber corridas de automobilismo.

O circuito é rápido e tem baixa força aerodinâmica, com chicanes de frenagem. São 13 curvas. A pista, no entanto, é fluída e muito rápida para os pilotos.

O que aconteceu na última vez que a F1 correu no Canadá?

Hamilton venceu o GP mais recente do Canadá em 2019, embora em circunstâncias controversas.

Sebastian Vettel , da Ferrari, venceu a corrida na pista, mas foi punido com uma dura penalidade de cinco segundos depois de ter retornado à pista de maneira insegura.

Após a corrida, Vettel moveu de forma memorável o sinal dos vencedores nº 1 da frente da Mercedes de Hamilton para sua Ferrari.

Vencedores recentes do GP do Canadá

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

2013 – Sebastian Vettel (Red Bull)

2012 – Lewis Hamilton (McLaren)

2011 – Jenson Button (McLaren)

2010 – Lewis Hamilton (McLaren)

