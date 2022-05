Horários GP de Miami na F1 de 2022: programação do fim de semana

O Grande Prêmio de Miami faz a sua estreia na Fórmula 1 neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de maio, no Autódromo Internacional de Miami, na Flórida. Esta será a quinta etapa da temporada 2022 na competição, prometendo grandes emoções dentro da pista. Confira os horário do GP de Miami na F1 e a programação completa.

GP de Miami na Fórmula 1 data e horários

Muita festa, show de luzes e casa cheia é o que se espera para a estreia do Grande Prêmio de Miami neste fim de semana, a quinta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1.

A prova será realizada entre os dias 6, 7 e 8 de maio de 2022, no Autódromo Internacional de Miami, ou Miami Grand Prix, localizado na cidade de Miami, na Flórida, Estados Unidos. O local foi inteiramente repaginado para dar o máximo da sensação local da cidade ao público que acompanha de perto e também pela televisão.

A temperatura deve ser quente neste fim de semana, bem diferente da última prova na Itália, onde frio e chuva tomara conta da pista.

O GP de Miami vai contar com três treinos livres, o treino classificatório no sábado e a corrida oficial no domingo, contando com os vinte pilotos em busca da tão sonhada vitória na temporada.

Confira a seguir o calendário do GP de Miami e os horários:

Sexta-feira (06/05):

Treino Livre 1 – 15h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 18h30 (BandSports)

Sábado (07/05):

Treino Livre 3 – 14h (BandSports)

Treino de classificação – 17h (BAND, BandSports, Site da BAND e BandPlay)

Domingo (08/05):

Corrida GP de Miami – 16h30 (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise GP de Miami – 20h (BandSports)

Conheça o Autódromo Internacional de Miami

O circuito de rua leva o nome de Autódromo Internacional de Miami, ou Miami Grand Prix, é quem vai receber a quinta prova da temporada 2022 na Fórmula 1.

Localizado na cidade de Miami, na Flórida, o Autódromo vai exigir dos pilotos 57 voltas no domingo. Ele foi instalado especialmente para receber a prova da Fórmula 1, ficando próximo do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, lar da equipe Miami Dolphins, da NFL.

A pista conta com 36 layouts diferentes, tendo 19 curvas, 3 retas com três zonas DRS e velocidade estimada em 320km/h para trazer todas as emoções aos torcedores. Esta será a primeira prova em toda a história, onde o piloto que vencer e o que fizer a volta mais rápida, deixará o seu nome marcado na história.

Outro destaque fica para a mudança de elevação, encontradas nas pistas 13 e 16, além da chicane na curva 14 e 15, com uma crista no meio e depois descendo na saída.

Este ano, o que vem chamando a atenção é a criação de uma Marina falsa, ou seja, uma espécie de mar de plástico com iates no meio da pista.

Onde assistir o GP de Miami em 2022?

O canal da BAND, pela TV aberta, é o responsável por transmitir as emoções da Fórmula 1 para todos os estados do Brasil aos finais de semana. A emissora exibe o treino classificatório no sábado e a corrida do domingo ao vivo, basta sintonizar o número em seu televisor e curtir.

Pela TV paga, o canal BandSports é o responsável por exibir os treinos livres e também o de classificação na sexta-feira e no sábado. É necessário ter a emissora na programação de operadoras por assinatura para acompanhar ao vivo o canal.

Outra opção é para assistir online através do site da BAND, que retransmite de graça o treino e também a corrida no domingo, assim como o aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS.