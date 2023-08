Jake Paul x Nate Diaz: onde assistir a luta de Jake Paul no boxe hoje- 05/08

O influenciador e aspirante a pugilista Jake Paul enfrenta o ídolo do UFC Nate Diaz neste sábado, 05 de agosto, em luta de boxe no American Airlines Center, em Dallas, a partir das 21h (Horário de Brasília). Saiba como acompanhar a estreia de Diaz no boxe profissional ao vivo.

Se Jake Paul ganhar a luta ele pode faturar 2 milhões de dólares (R$ 9 milhões de acordo com a cotação do UOL), segundo o jornal espanhol As, enquanto Nate Diaz pode faturar 500 mil dólares (R$ 2 milhões).

Onde vai passar a luta de Jake Paul hoje?

A luta de Jake Paul e Nate Diaz neste sábado será transmitida com exclusividade na DAZN às 21h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora de televisão tem os direitos de transmissão do evento.

O pay-per-view da luta está sendo vendido pela DAZN por R$ 49,90 no site e no aplicativo.

O americano Jake Paul perdeu a invencibilidade no boxe em fevereiro deste ano após ser derrotado pelo inglês Tommy Fury. Em seu currículo Paul acumula vitórias contra Anderson Silva, Tyron Woodley e, agora, quer enfrentar o ídolo do UFC para consagrar-se na carreira como lutador.

Nate, por outro lado, já teve rivalidade com Conor McGregor e Jorge Masvidal no UFC. Em seu último duelo na liga de artes marciais ele venceu Tony Fergunson e, desta vez, quer se aventurar no boxe onde enfrentará o influenciador em sua estreia na modalidade. Nate Diaz não demonstrou interesse em renovar o contrato com o UFC.

Quando: sábado, 05 de agosto às 21h

Local: Dallas, no Texas, nos Estados Unidos

Onde assistir: DAZN

Quem é Jake Paul?

Com mais de 20 milhões de inscritos no Youtube e 23 milhões de seguidores no Instagram, Jake Paul, de 26 anos, é um fenômeno da internet. Em outubro de 2022, Jake decidiu se aventurar no mundo do boxe profissional ao lutar pela primeira vez com o brasileiro Anderson Silva e, pasmem, vencer o ídolo do UFC.

Jake nasceu em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, e ficou conhecido nas redes sociais por gravar vídeos engraçados com o irmão, Logan Paul, na plataforma Vine. Quando o site acabou, os dois seguiram para o Youtube e lá não pararam de fazer sucesso.

Eles também já gravaram músicas como "It's everyday bro" e "Fresh Outta London". Jake já enfrentou Ben Askren, Tyron Woodley, o segundo em duas lutas, Tommy Fury e também Anderson Silva. Agora, ele se propõe a enfrentar Nate Diaz, o fenômeno do UFC e que não está para brincadeira.

