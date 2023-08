Charles do Bronx é o maior finalizador do UFC. Foto: Reprodução Youtube/UFC Brasil

A luta do Charles do Bronx é hoje, 05 de agosto? Para se preparar para o duelo que pode lhe trazer o cinturão do peso-leve, o brasileiro participa de um torneio de jiu-jítsu e submission neste fim de semana. Confira a programação e saiba todos os detalhes da luta.

Hoje não tem luta do Charles Do Bronx no UFC, o brasileiro vai participar no domingo, 06 de agosto, do Gold Talents BJJ, em São Paulo, um evento de jiu-jítsu e submission com diferentes nomes, mas não vale cinturão.

Charles vai enfrentar Cristiano Souza em uma luta de subsmission a partir das 17h, horário de Brasília. Em vídeo publicado nas redes sociais, Do Bronx disse que o evento contará com alguns de seus amigos.

O evento não terá transmissão para o público e será realizado em São Paulo, na rua Tibúrcio de Souza, 879, em Itaim Paulista com início às 8h, e o Card Principal mais tarde.

A próxima luta de Bronx valendo o cinturão é só em outubro.

CARD COMPLETO GOLD TALENTS BJJ NO DOMINGO, 06/08:

Cristiano Souza x Charles Do Bronx

Alysson Soneca x Fernando Pesadão

Anderson Berinja x Ricardo Sattelmayer

Filipe Tomé x Gleydson Monstro

Erick Tererê x Gilson Rodrigues

Jailton Santos x Michael Chaves

Marcos Babuíno x Roberto Matsumoto

Udi Lima x Rafael Lolli

Arthur Carvalho x Rafael Diego Rocha

Matheus Grilo x Wagner Kuroiwa

Quando é a próxima luta de Charles Do Bronx no UFC?

Enquanto participa do torneio de jiu jitsu e submission, Charles do Bronx vai retornar ao palco do UFC, a maior liga de MMA do mundo, em 21 de outubro para a revanche contra o russo Islam Makhachev em busca do cinturão peso-leve, em Abu Dhabi no UFC 294.

Em outubro de 2022, o russo venceu Do Bronx e conquistou o título depois de finalizar o oponente no segundo round da luta. O paulista foi campeão em 2021, mas perdeu o cinturão e, agora, quer reconquistar ao melhor estilo possível depois de se recuperar de uma lesão.

Em junho deste ano, Charles do Bronx chegou a lutar contra Benil Dariush e venceu por nocaute. Hoje, o brasileiro tem 34 vitórias, com nove derrotas e um "no contest", tornando-se o maior finalizados da história do UFC.

