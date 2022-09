Confira onde assistir e horário do jogo do US Open. Foto: Reprodução / Brad Penner / USTA

Jogo da Bia Haddad hoje no US Open: horário e onde assistir (4/9)

Pelas oitavas de final das duplas femininas no US Open, o jogo da Bia Haddad hoje e Anna Danilina vai ser contra a dupla Ellen Perez e Nicole Melichar-Martinez neste domingo, 04 de setembro, a partir das ___, nos Estados Unidos. A tenista brasileira disputa uma vaga na próxima fase da competição com sua dupla.

Confira todas as informações e saiba onde assistir ao vivo a partida do torneio de tênis.

Horário do jogo da Bia Haddad hoje no US Open

O jogo da Bia Haddad hoje e Anna Danilina vai começar às 14h40, horário de Brasília, pelas oitavas de final das duplas femininas US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada.

Com transmissão exclusiva, os canais da ESPN 2 e SporTV 3 exibem a disputa feminina neste domingo, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Isso significa que apenas torcedores que possuem os canais em sua programação é que podem acompanhar ao vivo a partida.

Não tem a TV paga em casa? Então você pode assistira através dos serviços de streaming GloboPlay e Star +, ambos disponíveis para celular, tablet, computador e smart TV. A primeira opção pode ser encontrada pelo site www.globoplay.globo.com entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Já o Star +, plataforma da Disney, está disponível no site www.starplus.com por valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Horário: (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN 2, SporTV 3, Star + e GloboPlay

Onde vai ser o jogo da Bia Haddad hoje: Nova York, cidade dos Estados Unidos

Chaveamento das duplas femininas no US Open

O chaveamento de todas as categorias do US Open foi definido pela entidade norte-americana antes mesmo da competição começar. Isso faz com que todo os profissionais saibam quais serão os seus adversário pelo caminho até a grande decisão no Grand Slam.

A dupla Bia Haddad e a cazaque Anna Danilina estrearam com vitória na categoria duplas femininas no US Open deste ano. Elas passaram por Magda Linette e Aleksandra Krunić e, depois, por Ulrikke Eikeri e Aliona Bolsova com facilidade na segunda rodada.

Agora, jogam as oitavas de final na busca pela vaga das quartas e consequentemente até a final.

PRIMEIRA RODADA

Magda Linette e Aleksandra Krunić 0 x 2 Anna Danilina e Beatriz Haddad Maia

SEGUNDA RODADA

Ulrikke Eikeri e Aliona Bolsova 0 x 2 Beatriz Haddad Maia e Anna Danilina

OITAVAS DE FINAL

Ellen Perez e Nicole Melichar-Martinez X Anna Danilina e Beatriz Haddad Maia

QUARTAS DE FINAL

Anna Danilina e Beatriz Haddad Maia X Sara Sorribes Tormo e Kirsten Flipkens OU Alexa Guarachi e Andreja Klepač

Como funciona o US Open em 2022

São quatro Grand Slams de tênis em uma temporada. O US Open acontece sempre em agosto e setembro em Nova York, nos Estados Unidos, com grandes nomes do esporte dentro de quadra brigando pelo título.

O torneio começa uma semana antes do previsto no calendário com as qualificatórias, onde jovens tenistas brigam por uma vaga em confrontos únicos na primeira rodada do US Open. Os vencedores participam do sorteio realizado pela entidade, servindo para determinar todo o chaveamento.

Existem as categorias simples masculino e feminino, duplas masculinas, femininas e mistas e as categorias juniores e cadeirantes. São três rodadas na primeira fase. Daí começa as oitavas de final, quartas, semifinais, e a tão esperada final em cada modalidade.

