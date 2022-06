O Brasil está entre as seleções favoritas da Copa do Mundo do Catar. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

Copa do Mundo do Catar será em novembro

Se você fosse apostar em uma seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo, qual seria? Há quem diga que o Brasil é o favorito ao título em 2022, outros apostam em seleções como a Argentina, ou França e a Alemanha, que estiveram nas últimas duas finais do Mundial (2014 e 2018).

O Brasil é a seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo?

A seleção brasileira é uma das grandes favoritas para ganhar a Copa do Mundo 2022. No ranking da FIFA, o país vem como o número 1, na frente de França, Argentina, Inglaterra, Espanha e outras seleções campeãs do mundo.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022, o Brasil passou invicto, com 88,2% de aproveitamento nos jogos, os quais teve 14 vitórias e apenas três empates. Seu saldo final foi de 45 pontos, e logo atrás veio a Argentina, com 39, e o Uruguai, com 28.

Desde que assumiu a seleção brasileira, Tite vem desenvolvendo um trabalho precioso com os jogadores. Ao todo, foram 75 jogos comandados pelo treinador, dentre os quais, apenas cinco derrotas e 13 empates, contando jogos pelas Eliminatórias, Copa do Mundo de 2018, Copa América e amistosos.

Diante de tantos resultados positivos, a equipe brasileira é, sim, uma das seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo este ano.

Seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo em 2022

No ranking de qual é a seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo chegam fortes também as equipes da Argentina e da França.

Argentina

Campeã da Copa América 2021, a Argentina apresenta um risco para o Brasil, com boas chances de vencer o Mundial em 2022. Provavelmente, essa será a última chance da estrela do time argentino ser campeã de uma Copa. Messi, seis vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro, detém títulos das principais competições de futebol, exceto a Copa do Mundo.

A seleção argentina também se classificou nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 sem perder nenhum jogo. Das 17 partidas feitas, obteve 11 vitórias e seis empates, somatório que lhe garantiu um total de 76,5% de aproveitamento.

França – seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo

Além do Brasil e da Argentina, a França também está entre as seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo do Catar. A equipe venceu o último Mundial e tem atletas de peso no time, como Mbappé e Karim Benzema.

Também vale ressaltar que a seleção francesa está em terceiro lugar no ranking da FIFA, atrás apenas da Bélgica e do Brasil. Nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a equipe passou com um total de 75% de aproveitamento, somando cinco vitórias, três empates e zero derrotas.

Inglaterra

Outras seleções também vêm forte para vencer o Mundial do Catar, como é o caso da Inglaterra, que é outra seleção favorita a ganhar a Copa do Mundo, com atletas como Foden, Bellingham e Kane em seu elenco principal. Vale lembrar que a equipe inglesa chegou às semi na Copa de 2018 e à final da Euro 2020.

Bélgica – seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo

No ranking da FIFA para a Copa do Mundo, a Bélgica está na segunda posição. Então, não podemos esquecer a seleção como favorita para a Copa do Mundo. Atualmente, a equipe vive a “geração de ouro” do futebol no país, com nomes como De Bruyne e Lukaku.

Alemanha

A Alemanha também fez uma ótima campanha nas eliminatórias na Europa, se classificando como primeira em seu grupo, e com um total de 90% de aproveitamento, sendo derrotada apenas uma vez na disputa. Não podemos esquecer que a seleção alemã foi campeã da Copa do Mundo de 2014, e responsável pelo fatídico 7×1 em cima do Brasil nas semifinais daquele ano.

Espanha e Portugal – seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo

No ranking de seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo também encontram-se Espanha e Portugal. As duas equipes são experientes e têm se mostrado capazes de conquistar o título.

A Espanha conseguiu chegar às semifinais da Euro 2020 e na final da Liga das Nações. O que pode se apresentar como um obstáculo para a equipe espanhola é a classificação dentro do Grupo da Copa. Por fazer parte da chave E do Mundial, conhecido como o “grupo da morte da Copa 2022”, a Espanha precisará, ainda na fase inicial, enfrentar o Japão, a Costa Rica e a Alemanha.

Já Portugal, apesar de ter percorrido o caminho mais longo para chegar à Copa do Mundo na repescagem europeia, tem Cristiano Ronaldo no time. O atacante é a principal chance da equipe chegar à final do Mundial.

Qual é a melhor seleção do Mundo em 2022?

Segundo o ranking da FIFA, a seleção brasileira é a principal favorita. O Brasil cresceu bastante com o treinador Tite nos últimos anos e, apesar de Neymar ser a grande estrela da equipe, outros nomes se destacaram, como é o caso de Rodrygo e Vinícius Jr.

Favoritos para ganhar a Copa do Mundo – ranking da FIFA:

1. Brasil: 1832.7

2. Bélgica: 1827

3. França: 1789,9

4. Argentina: 1765,1

5. Inglaterra: 1761,7

6. Espanha: 1709,2

7. Portugal: 1674,8

8. México: 1658,8

9. Holanda: 1658,7

10. Dinamarca: 1653,6

11. Alemanha: 1650,5

12. Uruguai: 1635,7

13. Suíça: 1635,3

14. Estados Unidos: 1633,7

15. Croácia: 1621,1