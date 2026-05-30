Jogo do Brasil x Itália de vôlei é hoje? Onde assistir e horároBrasil
Duelo do vôlei feminino acontece no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília
A expectativa dos torcedores já é enorme, mas quem está procurando por Brasil x Itália de vôlei hoje precisa ficar atento ao calendário da Liga das Nações (VNL) 2026. O confronto entre as duas seleções femininas mais aguardadas da primeira semana do torneio ainda não acontece neste momento.
Brasil x Itália é hoje?
Não. A partida entre Brasil e Itália está marcada para domingo, 7 de junho, às 14h30 (horário de Brasília), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Mesmo faltando alguns dias, o duelo já movimenta as buscas dos fãs da modalidade por reunir duas potências do vôlei mundial.
A transmissão da Liga das Nações de Vôlei 2026 será feita pelos canais SporTV e plataformas de streaming que exibem a competição. Alguns jogos da seleção brasileira também podem aparecer na programação da TV Globo, dependendo da grade esportiva da emissora.
Apesar de a VNL Feminina começar nos primeiros dias de junho e a seleção brasileira já entrar em quadra na semana de abertura, o confronto contra a Itália será realizado apenas no encerramento da etapa disputada em Brasília.
A confusão aumentou nas redes sociais após a divulgação da tabela da competição, fazendo muitos torcedores acreditarem que o clássico já seria disputado neste sábado.
O jogo está programado para:
- Data: domingo, 7 de junho de 2026
- Horário: 14h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília
A partida fecha a primeira semana da Liga das Nações Feminina e deve ser um dos maiores públicos da fase inicial do torneio.
Jogos do Brasil na VNL 2026 em Brasília
Antes de enfrentar a Itália, a seleção brasileira terá outros três compromissos pela primeira semana da competição:
3 de junho
- Brasil x Holanda
4 de junho
- Brasil x República Dominicana
6 de junho
- Brasil x Bulgária
7 de junho
- Brasil x Itália
O duelo contra as italianas é tratado como o principal teste da equipe brasileira nesta etapa inicial da Liga das Nações.
Por que Brasil x Itália é clássico de vôlei?
Nos últimos anos, Brasil e Itália passaram a protagonizar confrontos decisivos em competições internacionais. As seleções aparecem constantemente entre as favoritas em torneios organizados pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o que aumenta a expectativa para cada encontro.
Por isso, mesmo antes da bola subir, o clássico já está entre os assuntos mais pesquisados pelos fãs do esporte.
Para quem chegou procurando uma resposta rápida: Brasil x Itália de vôlei não é hoje. O jogo da VNL 2026 acontece no domingo, 7 de junho, às 14h30, com transmissão ao vivo na TV e no streaming.
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