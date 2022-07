Jogo do Nadal em Wimbledon 2022: onde assistir e horário (04/07)

Jogo do Nadal em Wimbledon 2022: onde assistir e horário (04/07)

Prepare-se para grandes emoções torcedor, porque hoje tem jogo do Nadal em Wimbledon 2022! Nesta segunda-feira, 4 de julho, o tenista espanhol enfrenta o holandês Botic van de Zandschulp nas oitavas de final, pela quadra na grama, a partir das 12h45 (horário de Brasília). Saiba onde assistir ao vivo o duelo e todas as informações.

Quem vencer vai jogar contra Jason Kubler ou Taylor Fritz nas quartas de final de Wimbledon.

Jogo do Nadal em Wimbledon 2022: onde assistir?

Onde assistir Jogo do Nadal em Wimbledon 2022 hoje: ESPN 2, SporTV 3, Globo Play e Star +

Horário: 12h45 (Horário de Brasília)

Os canais ESPN 2 e SporTV 3 vão passar o jogo do Nadal em Wimbledon 2022 hoje pelas oitavas da competição de tênis nesta segunda, 4 de julho, a partir das 12h45 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais só estão disponíveis entre as operadoras de TV por assinatura, sendo o único meio de acompanhar o confronto do tênis na grama hoje. Para o torcedor que quer acompanhar cada lance da partida, deve verificar se as emissoras estão na programação da TV.

Online, o serviço de streming do Star + e o Globo Play estão disponíveis na plataforma para celular, tablet, computador e smart TV aos assinantes.

Leia também:

+ Resultados do Pro Tour de Roma no Skate Street feminino 2022

Rafael Nadal em Wimbledon 2022

Vencedor do Australian Open e Roland Garros na temporada, Rafael Nadal leva consigo o favoritismo também pelo torneio de Wimbledon, na Inglaterra.

O espanhol já passou pelo argentino Fernando Cerúndolo, depois o lituano Ricardas Berankis pela segunda rodada e por fim o italiano Lorenzo Sonego, de quem ganhou pela terceira rodada por três sets a zero.

Agora, seguindo o chaveamento de Wimbledon, Nadal poderá enfrentar o australiano Jason Kubler ou o norte-americano Taylor Fritz, dependendo de quem vencer o jogo nesta segunda-feira.

Rafael Nadal x Botic van de Zandschulp (O1)

Jason Kubler x Taylor Fritz (O2)

VENCEDOR O1 X VENCEDOR O2 (Quartas de final de Wimbledon)

Como funciona Wimbledon 2022?

O torneio de Wimbledon é o terceiro Grand Slam na temporada do tênis, ao lado do Australian Open, Roland Garros e o US Open.

Com a premiação no valor de R$ 12 milhões, o título e o belíssimo troféu dourado e prateado, o campeão garante especialmente a honra de entrar para a história da competição no tênis.

Assim como os outros Grand Slams, o torneio de Wimbledon possui as demais categorias de simples feminino e masculino, duplas femininas, masculinas e mistas, cadeirantes e júniores, onde cada uma possui a premiação difenretes.

Começado pela fase qualificatória, os classificados avançam até a primeira rodada, enfrentando depois a segunda e a terceira. Por fim, são realizadas as oitavas de final, quartas, semifinal e a desejada final.