Jogo do Nadal hoje no US Open 2022: horário e onde assistir (03/09)

Tem jogo do Nadal hoje! Pela terceira rodada do US Open, o tenista espanhol disputa contra o francês Richard Gasquet neste sábado, 03 de setembro, a partir das 20h (horário de Brasília), realizado nos Estados Unidos. Confira no texto a seguir todas as informações da decisão no torneio de tênis a seguir no texto.

Horário do jogo do Nadal hoje no US Open 2022

O jogo do Nadal hoje começa às 20h, oito da noite, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo na ESPN 2, SporTV 3 para todos os estados do país.

Para o torcedor que é apaixonado por tênis, todos os jogos do US Open, incluindo a disputa entre Rafael Nadal e Richard Gasquet neste sábado, serão transmitidos pelos canais da ESPN e SporTV, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar a programação, é necessário obter ambos em sua rede.

Existe também a opção de assistir aos confrontos do tênis pelo celular, tablet ou computador, através dos serviços de streaming do Star + e GloboPlay. No entanto, ambos só estão disponíveis por assinatura. A plataforma da Rede Globo está disponível pelo site www.globoplay.globo.com com pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

Já o Star +, plataforma de streaming da Disney, é encontrada pelo site www.starplus.com com pacotes incluindo filmes, séries e desenhos por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Caminho de Rafael Nadal no US Open 2022

Rafael Nadal, favorito na categoria simples masculino do US Open na temporada, já passou pela primeira e segunda rodada da competição do Tênis. Agora, disputa a terceira para alcançar as oitavas de final.

O sorteio que define todo o chaveamento é realizado pela entidade norte-americana. Os líderes do ranking mundial no esporte são cabeças de chave, incluindo Nadal. No torneio, a primeira etapa é a qualificatória, utilizada para definir quais atletas entram na competição.

O Grand Slam traz o simples masculino e feminino, duplas masculinas, femininas e mistas e as categorias juniores, cadeirantes e seniores todos os anos. Três rodadas são realizadas, seguindo para as oitavas de final, quartas, semifinais, e por fim a final em cada modalidade.

Nadal venceu o australiano Rinky Hijikata na primeira rodada, e o italiano Fabio Fognini na segunda rodada. Agora, tem o francês Richard Gasquet pela frente.

Confira o chaveamento do US Open com Rafael Nadal em 2022.

PRIMEIRA RODADA:

Rafael Nadal 3 x 1 Rinky Hijikata

SEGUNDA RODADA:

Rafael Nadal 3 x 1 Fabio Fognini

TERCEIRA RODADA:

Rafael Nadal x Richard Gasquet

OITAVAS DE FINAL:

Rafael Nadal x Frances Tiafoe ou Diego Schwartzman

QUARTAS DE FINAL:

Rafael Nadal x Denis Shapovalov, Andrey Rublev, Cameron Norrie ou Holger Rune

Quantos US Open tem Nadal?

Rafael Nadal possui quatro títulos do US Open em toda a história. O espanhol levantou o caneco nos anos de 2010, 2013, 2017 e 2019.

Com as conquistas, Nadal tornou-se ao longo dos anos o maior campeão de Grand Slams do tênis, com 21 títulos, ultrapassando Roger Federer, com 20. Se vencer este ano, se isola na lista dos maiores vencedores.

No entanto, o espanhol de 36 anos ainda está longe de se tornar o maior campeão do US Open, já que os tenistas Bill Tiden, Richard Sears e William Larned possuem 7 cada, ou seja, dividem a lista dos campeões no torneio norte-americano. Nadal, entretanto, é o maior vencedor no Roland Garros, da França, com 13 troféus já levantados na carreira.

